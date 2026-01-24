Slušaj vest

U jedinicama Brigade veze u toku je obuka vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka generacije „septembar 2025“ koji se u ovoj brigadi osposobljavaju za specijalnosti službe telekomunikacija.

Vojnici su prethodno savladali osnovnu i specijalističku individualnu obuku u centrima Komande za obuku, a sada se obučavaju za dužnosti radio-teleprinterista, telefonista-linijaša i radio-relejaca, kao i za realizaciju kolektivnih zadataka u jedinicama veze Vojske Srbije.

Obuka se izvodi u specijalno opremljenim kabinetima, koji pružaju uslove za praktičan rad na telekomunikacionim uređajima i sistemima, ali i u terenskim uslovima, kada vojnici uvežbavaju radnje i postupke prilikom postavljanja pokretnih telekomunikacionih centara na komandnim mestima i provere kvaliteta komunikacija u planiranim radio-mrežama.