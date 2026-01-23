Slušaj vest

Od pojave super radara u Srbiji, milioni vozača pažljivo gledaju put sa strane, kako bi blagovremeno uočili kontrolu brzine i pritisli kočnicu. Jedna od glavnih nedoumica i nagađanja jeste navodna vrlo velika udaljenost, odnosno stvarni domet kamera koje se koriste u saobraćajnom nadzoru. Ipak, kamere uglavnom "pucaju" znatno manju dužinu, koja je jasno definisana tehničkim mogućnostima uređaja.

Fiksne kamere za nadzor brzine, kad govorimo o uređaju GATSO RT4, koje se najčešće postavljaju uz puteve imaju domet merenja brzine do 100 metara. U tom rasponu kamera može precizno da izmeri brzinu vozila, snimi jasnu fotografiju i zabeleži registarsku tablicu. Minimalna udaljenost na kojoj sistem počinje s merenjem iznosi približno deset metara, što znači da kamera ne snima celu deonicu puta, već tačno određeni segment.

Kamera ne snima neprekidno vozila koja joj se približavaju s velike udaljenosti. Iako se kućište može videti izdaleka, sam uređaj aktivno beleži prekršaj tek kada se vozilo nađe unutar zone merenja. To je područje u kojem su tačnost očitavanja i kvaliteta fotografije dovoljne za prekršajni postupak, piše Jutarnji list.

Zbog toga tvrdnje da fiksne kamere snimaju s nekoliko stotina metara ili čak kilometara nisu tačne kada je reč o sistemima koji se pretežno koriste u saobraćaju. Veći dometi mogu se odnositi na policijske radare ili laserske uređaje u mobilnim kontrolama, ali ne i na klasične kamere u stacionarnim kućištima.