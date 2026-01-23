Slušaj vest

Kamioni na prelazu Batrovci sa Hrvatskom na izlaz iz zemlje čekaju tri sata, a na Preševu ka Severnoj Makedoniji do dva sata, podaci su granične policije za 17.15 časova.

Auto-moto savez Srbije navodi da na ostalim graničnim prelazima nema značajnijih zadržavanja na za jednu kategoriju vozila, kao ni na naplatnim rampama duž auto-puteva u Srbiji.

Zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na 13 putnih pravaca, uglavnom u brdskim i planinskim predelima na jugoistoku i jugozapadu Srbije.

Snega u raskvašenom stanju ima samo na pojedinim pravcima trećeg prioriteta, na teritoriji Užica, Vranja i Zaječara.