Sviće dan, izmaglica, temperatura u minusu, kolovoz koji se cakli od leda i rasuti delovi vozila po putu slika je koja je nagoveštavala svu ozbiljnost situacije. Ali to nije bio jedini udes u tim satima na novosadskom auto-putu. U razmaku od sat vremena i na razdaljini od 5 kilometara desile su se čak 4 saobraćajne nezgode i uzrok svih njih je - klizav kolovoz!

Vozila se nisu samo međusobno, lančano sudarala, već su i izletala sa puta u obližnje njive. Vozači su nemoćno gledali u svoje slupane automobile dok se na toj deonici stvarala kilometarska kolona vozila. Fotografije vozila izdeformisanih usled sudara do neprepoznatljivosti izazivaju jezu i upozoravaju koliko treba biti oprezan u vožnji. Samo pukom srećom nije bilo stradalih.

A ni noć nije bila ništa mirnija. Na putu kod Petrovca na Mlavi, u mestu Kamenovo, došlo je do teške saobraćajne nesreće u kojoj je teško povređen vozač automobila, a vozilo potpuno smrskano. Na vozilu nije ostao nijedan deo limarije koji nije oštećen.

Takođe, u ranim popodnevnim satima desila se i saobraćajna nezgoda na putu Prokuplje - Žitorađa u kojoj je jedan automobil završio u jarku.

MUP: "I mala greška može imati ozbiljne posledice"

Da su najkritičniji sati za vožnju rani jutarnji i kasni večernji, potvrdio je i MUP koji je odmah nakon ovih nezgoda uputio apel vozačima da zbog niskih temperatura na brojnim deonicama postoji opasnost od pojave poledice.

"U takvim uslovima i mala greška može imati ozbiljne posledice", upozorilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

MUP u apelu objavljenom na Instragramu pozvao je vozače da:

smanje brzinu

povećaju odstojanje između vozila

izbegavaju nagla kočenja i nagle pokrete volanom

koriste zimsku opremu i provere stanje pneumatika

Uz to, ukazuje da je potrebno pre polaska temeljno očistiti stakla, retrovizore i svetla na vozilu, a na poseban oprez poziva u ranim jutarnjim i večernjim satima.

"Saobraćajna policija je na terenu i prati stanje na putevima, ali najvažnija bezbednosna mera ste vi sami", poručili su iz MUP-a.

ABS: "Led na putu je jako opasan"

Koliko je opasan klizav kolovoz zimi nedavno je za "Blic" pričao Mirko Koković, pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja (ABS), koji je rekao da vremenske prilike imaju veliki uticaj na saobraćajne nezgode.

- Nije dobro da se opuštamo jer led je nešto najopasnije što može da se nađe na kolovozu. Pri velikim brzinama, ako dođe do proklizavanja, tu veoma mali broj vozača može da se snađe i da nešto preduzme - rekao je Koković i napomenuo da je ovaj period godine, kada brzo pada mrak, period kada najviše stradaju pre svega pešaci.

- Ako uzmemo u obzir da u ovom periodu počne da pada znatno i temperatura, to je nešto što nam dodatno otežava celu situaciju i utiče na bezbednost saobraćaja - istakao je Koković.

"Putevi Srbije": "Veliki rizik od proklizavanja"

Iz "Puteva Srbije" rekli su za "Blic" da trenutne vremenske prilike imaju značajan uticaj na bezbednost saobraćaja.

- Formiranje leda noću može dovesti do klizavih kolovoza, što povećava rizik od proklizavanja i saobraćajnih nezgoda. Vozač mora da drži bezbedno odstojanje od vozila koje se kreće ispred njega, tako da može blagovremeno da uspori ili se zaustavi ako vozilo ispred njega iz nekog razloga uspori ili se zaustavi - napominju iz ovog preduzeća.

Apeluju na vozače da usled otežanih uslova odvijanja saobraćaja koriste zimsku opremu, prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

- Važno je držati bezbedno odstojanje, a vozači moraju biti posebno oprezni na mostovima, nadvožnjacima i na senovitim delovima puta, gde se led sporije topi - upozoravaju iz "Puteva Srbije".

"Vozači ujutru u žurbi, a kolovoz klizav"

Većina saobraćajnih nezgoda dogodila se u jutarnjim satima, te iz ovog preduzeća ukazuju na kritične sate za vožnju.

- Kritični periodi za vožnju su obično jutarnji i popodnevni časovi kada je intenzitet saobraćaja najveći. Ujutru su vozači često u žurbi, a kolovoz može biti još klizav od noćnog mraza ili leda. Takođe, kombinacija umora i smanjenog osvetljenja tokom ranih jutarnjih sati dodatno povećava rizik, pa je važno prilagoditi brzinu i poštovati saobraćajne propise.

Na pitanje koje su najveće opasnosti trenutno na putu i koji su saveti vozačima za bezbednu vožnju, rekli su da je trenutno najveća opasnost "klizav kolovoz, poledica, smanjena vidljivost zbog magle i povećan broj vozila u jutarnjim i popodnevnim satima".

- Saveti za vozače su da smanje brzinu, drže bezbednu udaljenost od vozila ispred, izbegavaju nagla kočenja i oštra skretanja, i planiraju putovanje tako da se izbegnu najkritičniji periodi ukoliko je to moguće - rekli su za "Blic" iz "Puteva Srbije".

Kritični sati za vožnju

NAJKRITIČNIJE VREME UJUTRU: Od 4.30 do 9.00 sati

Zašto baš tada

Tokom noći temperatura pada ispod 0°C

Otopljeni sneg i voda se ponovo lede

So i rizla još nisu delovali ili su isprani

Sunce još nije zagrejalo asfalt

Posebno opasno:

Mostovi i nadvožnjaci (lede se prvi)

Senovite deonice

Sporedne ulice, parking-prostori

Prilazi raskrsnicama i kružnim tokovima

Najopasniji sat: između 6.00 i 8.00, baš u vreme jutarnjeg špica.

NAJKRITIČNIJE VREME UVEČE: Od 16.30/17.00 do 21.00 (nekad i kasnije)

Zašto

Posle dana sa temperaturama iznad nule:

sneg se otopio

voda ostaje na kolovozu

Sa zalaskom sunca temperatura naglo pada

Vlažan asfalt se u roku od 30 do 60 minuta zaledi

Posebno rizično:

Odmah posle zalaska sunca

Deonice koje su bile mokre tokom dana

Putni pravci van gradova (brže se hlade)

Najopasniji period: prvi sat do dva nakon zalaska sunca.

DODATNI OPASNI TRENUCI (često zanemareni)

Kada je temperatura između 1 i -2°C (tada se poledica najčešće ne vidi)

Posle slabe kiše ili magle na hladnom asfaltu

Kada deluje suvo, ali je asfalt zapravo zaleđen

KRATKO PRAVILO ZA VOZAČE

Ako zimi vidite da:

ima otopljenog snega

temperatura je oko nule

jutro ili veče su u pitanju

Računajte da je kolovoz klizav, čak i ako izgleda da nije!

Meteorolog: "Poledica na istoku zemlje"

Meteorolog Ivan Ristić kaže za "Blic“ da od sutra ne očekuje više da bude mraza, pa samim tim ni poledice, ali je oprez i dalje neophodan, posebno na istoku Srbije gde je u subotu moguća ledena kiša, a temperature će biti znatno niže u odnosu na ostale krajeve.

- Još ponegde gde ima neotopljenog snega može da se stvori poledica preko noći, a kiša neće biti ledena, osim što postoji takva mogućnost na istoku zemlje. Temperatura će postepeno rasti i neće biti više mraza na dva metra, ali pri tlu će ga biti. Bez obzira na otopljenje, to još nije prolećno vreme i zato je neophodan oprez u saobraćaju - kaže Ristić.

RHMZ: Noću minus, danju do 12 stepeni

Prena podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), u subotu ujutru ponegde slab mraz, a po kotlinama kratkotrajna magla. Tokom dana malo toplije, sa dužim sunčanim intervalima, uveče naoblačenje koje će usloviti kratkotrajnu kišu. Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno i jak, a krajem dana na jugu Banata i sa olujnim udarima. Najniža temperatura od -2 do 3 stepena, a najviša dnevna od 7 do 12 stepeni.

Orkanski udari vetra oko 100 km na sat

U nedelju vetrovito, duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar koji će u košavskom području imati olujne udare, a na jugu Banata kratkotrajno i orkanske - oko 100 km/h. U ponedeljak vetar u slabljenju i skretanju na severozapadni.

U nedelju i tokom sledeće sedmice promenljivo vreme, a kiša i lokalni pljuskovi očekuju se u nedelju u svim, a u ponedeljak samo u istočnim, jugoistočnim i južnim predelima Srbije.