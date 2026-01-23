Slušaj vest

Građani Srbije opet su se našli na meti digitalnih prevaranata koji, koristeći strah od kazni pokušavaju da se domognu podataka sa platnih kartica.

Najnovija serija lažnih SMS poruka, koja je preplavila mobilne telefone širom zemlje, dolazi sa sumnjivih brojeva iz Maroka, prepoznatljivih po pozivnom broju +212, a sadržaj je sročen tako da zvuči kao zvanično, poslednje upozorenje pred prinudnu naplatu.

Prevara počinje bombastičnim naslovom "Ministarstvo saobraćaja Republike Srbije – Konačno obaveštenje", nakon čega sledi detaljno izmišljen scenario o dugu za putarinu.

- Naš sistem pokazuje neplaćenu putarinu za 16. januar 2026. godine. Molimo vas da izmirite ovaj dug do 24. januara 2025. godine - navodi se u prevari.

Već na ovom koraku pažljiviji korisnici mogu uočiti apsurdnu logičku grešku u kojoj se zahteva plaćanje duga godinu dana pre nego što je on navodno nastao.

Kako bi pritisak na žrtvu bio što veći, poruka nastavlja u pretećem tonu, tvrdeći da će neplaćanje dovesti do toga da „zapis o ovom prekršaju bude unet u zvaničnu bazu podataka o saobraćajnim prekršajima koju vodi Uprava za vozila“. Autori poruke idu toliko daleko da prognoziraju drastične mere.

- Od 25. januara 2026. godine biće obustavljene usluge registracije vašeg vozila - upućuje se žrtvama, a poruka nastavlja u istom stilu.

- Molimo vas da što pre izmirite kaznu kako biste izbegli dodatne troškove i oštećenje vašeg ličnog kreditnog rejtinga - dodaje se.

Glavna zamka krije se iza navodnog „zvaničnog linka za plaćanje“, koji vodi na veb-adresu koja nema nikakve veze sa državnim organima Srbije.

Pritisnite 'Y' da osvežite stranicu i dobijete klikabilni link za plaćanje, ili direktno kopirajte gore navedeni zvanični link u svoj pregledač da biste izvršili uplatu - jasna je instrukcija u poruci.

Ovo je trenutak u kojem prevaranti preuzimaju kontrolu, jer svaki unos podataka na takvim stranicama direktno kompromituje bankovni račun korisnika.

Da biste se zaštitili od ovakvih pokušaja krađe, osnovno pravilo je da nikada ne otvarate linkove u porukama koje stižu sa brojeva koji nisu registrovani u Srbiji, a posebno onih iz egzotičnih zemalja poput Maroka. Važno je znati da državne službe nikada ne koriste strane brojeve telefona niti prete gubitkom kreditnog rejtinga putem SMS-a.

Umesto reagovanja na ovakve poruke, najbolje je odmah blokirati pošiljaoca i obrisati tekst. Ukoliko imate bilo kakvu sumnju u vezi sa svojim eventualnim dugovanjima, jedini siguran način provere je odlazak na zvanične portale državnih institucija direktnim kucanjem njihove adrese u pretraživač, nikako preko linkova iz sumnjivih poruka.