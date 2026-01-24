Slušaj vest

Preduzeće "Putevi Srbije“ apelovalo je večeras da svi učesnici u saobraćaju budu posebno oprezni i da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu jer se, prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Timočkoj krajini danas, tokom drugog dela dana očekuje pojava kiše koja će se lediti pri tlu ili zrnasti sneg.

Prema upozorenju RHMZ, na području Srbije u nedelju, 25. januara biće vetrovito, uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar koji će u košavskom području i na planinama imati i olujne udare, a na jugu Banata kratkotrajno i orkanske - do 100 kilometara na sat. Vetar će u ponedeljka oslabiti menjajući smer ka severozapadu.

Vozačima "Putevi Srbije" poručuju da u saobraćaju koriste zimske gume i da da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, voze pažljivo, poštuju ograničenja brzine i prilagode vožnju uslovima na putu.