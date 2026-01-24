Slušaj vest

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima vozila na izlazu najduže zadržavaju tri sata, i to na Batrovcima.

Na Šidu se teretna vozila na izlazu zadržavaju sat i po, a na Horgošu dva sata, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

U jutarnjim i večernjim satima vozači treba da računaju na poledicu, koja je prethodnih dana bila uzrok čestih izletanja sa kolovoza i povećanog broja saobraćajnih nezgoda, ukazuju iz AMSS-a.

Brze i česte promene temperature donose i dodatne opasnosti u vožnji, pre svega učestale odrone, a na njih treba posebno obratiti pažnju na području doline Ibra, na deonici između Raške i Rudnice, zatim na putu Brus - Brzeće, na Đerdapskoj magistrali od Velikog Gradišta i Donjeg Milanovca ka Kladovu. Odrona ima i u Ovčarsko-kablarskoj, Grdeličkoj, Sićevačkoj i Drenskoj klisuri.