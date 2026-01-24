Slušaj vest

Kušadasi je jedno od najpoznatijih letovališta na egejskoj obali Turske, koje turistima nudi raznovrsna iskustva - od peščanih plaža i čistog mora, preko bogate ponude restorana, šetališta i noćnog života, do blizine značajnih istorijskih lokaliteta poput antičkog Efesa. Zahvaljujući dobro razvijenoj turističkoj infrastrukturi, prijatnoj klimi i širokom izboru hotela, Kušadasi je popularan izbor kako za porodična putovanja, tako i za parove i putnike koji traže aktivan i sadržajan odmor.

U mirnom delu ove destinacije, uz samu obalu Egejskog mora, smešten je Tusan Beach Resort 5★, hotelski kompleks koji se nalazi na peščanoj plaži, okružen palmama i sa panoramskim pogledom na zaliv.

Foto: Promo

Tusan Beach Resort već dugi niz godina neguje tradiciju kvalitetne usluge i raznovrsnih sadržaja. Prostire se na površini od oko 48.000 kvadratnih metara i gostima nudi mogućnost uživanja u nekoliko restorana i barova, brojne sportske i zabavne aktivnosti, kao i sopstvenu peščanu plažu. Ležaljke i suncobrani na plaži dostupni su bez doplate, dok se peškiri za plažu dobijaju uz depozit.

Tusan Beach Resort 5★ se nalazi u mirnom zalivu Tusan Beach, u četvrti Bayraklıdede, na obali Egejskog mora. Od centra Kušadasija udaljen je oko pet kilometara, a od aerodroma u Izmiru približno 60 kilometara. Do centra grada moguće je lako stići gradskim prevozom – dolmušem ili taksijem, dok se u neposrednoj blizini hotela nalazi i popularni Adaland Water Park.

Foto: Promo

Raspolaže sa ukupno 377 smeštajnih jedinica, a sobe su opremljene balkonom sa pogledom na more ili vrt, split klima-uređajem, mini-barom, sefom uz doplatu, telefonom sa direktnim biranjem, LCD televizorom, fenom za kosu, kao i priborom za pripremu čaja i kafe.

Usluga u hotelu organizovana je na bazi All Inclusive koncepta, koji obuhvata doručak, ručak i večeru po principu samoposluživanja u glavnom restoranu, uz izbor više jela u skladu sa hotelskim pravilima. U ponudu su uključene i užine, sladoled na različitim lokacijama u određenom delu dana, kao i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića.

Hotelski kompleks raspolaže sa tri bazena: Efes bazenom, glavnim bazenom otvorenim tokom cele sezone, Silence bazenom i Convertible bazenom, koji su prilagođeni različitim potrebama gostiju.

Foto: Promo

Tusan Beach Resort 5★ nudi bogat izbor sportskih i rekreativnih aktivnosti tokom letnje sezone, uključujući tenis, stoni tenis, badminton, odbojku, košarku, pikado, vaterpolo, kanue i pedaline, aerobik, bočanje, kao i večernje šou programe u amfiteatru i diskoteku na otvorenom. Za decu su organizovani mini disko i animacije.

Najmlađim gostima na raspolaganju su dečiji klub za uzrast od četiri do dvanaest godina, dečije igralište i dečiji akva-park, prilagođen mlađem uzrastu. U okviru hotela nalazi se i spa centar, koji obuhvata tursko kupatilo, saunu, parno kupatilo i masaže, pružajući gostima dodatne mogućnosti za opuštanje tokom boravka.

Foto: Promo

Zahvaljujući položaju na peščanoj plaži, bogatoj ponudi sadržaja i All Inclusive usluzi, Tusan Beach Resort 5★ predstavlja dobar izbor za goste koji žele opušten i sadržajan odmor u Kušadasiju. Kombinacija prirodnog okruženja, raznovrsnih aktivnosti i blizine gradskih atrakcija čini ovaj hotel pogodnim kako za porodična putovanja, tako i za parove i goste svih generacija.

U ponudi Turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski paket aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju i Tunis, koji uključuju povratnu avio-kartu, transfere, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i usluge predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od destinacije.

Foto: Promo

Avio aranžmani za Egipat dostupni su tokom cele godine putem redovnih i čarter letova. Paket aranžmani za Siciliju, odnosno Kataniju i Palermo, realizuju se redovnim avionskim linijama – od 25. maja svakog ponedeljka za Kataniju i od 3. juna svake srede za Palermo.

Pored čarter letova iz Beograda za Tunis, kao i za Antalijsku i Egejsku regiju u Turskoj, 1 A Travel u svojoj ponudi ima i direktan čarter let iz Niša za Tunis (aerodrom Monastir), koji će saobraćati svake subote od 06. juna 2026. godine.

Foto: Promo

Više informacija o ponudi hotela, kao i mogućnost online rezervacije, dostupni su na zvaničnom sajtu Turističke agencije 1 A Travel, dok se za dodatna pitanja putnici mogu obratiti call centru na broj 011 655 78 00.