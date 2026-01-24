Slušaj vest

Ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije dr Zlatibor Lončaruručio je ugovore o radu novoj grupi zdravstvenih radnika koji se iz inostranstva vraćaju u našu zemlju preko Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja.

Kako je saopštilo Ministarstvo zdravlja, reč je o 14 zdravstvenih radnika koji su prethodnih godina radili u Italiji, Nemačkoj, Švedskoj, Austriji, Litvaniji i drugim evropskim zemljama, a koji će svoje profesionalno iskustvo i znanje sada staviti u službu zdravstvenog sistema Republike Srbije.

Dr Zlatibor Lončar uručio je medicinarima ugovore o radu. Foto: Ministarstvo zdravlja

Ugovore o radu dobili su medicinske sestre Teodora Milovanović i Biljana Ranđelović, kao i medicinski tehničari Đorđe Milanović i Dejan Nikolić, koji se nakon rada u Italiji vraćaju u Beograd i Leskovac.

Bračni par Danka Aleksić i Miloš Mihajlović će nakon Nemačke raditi u Domu zdravlja Niš, a iz iste zemlje u Dom zdravlja Tutin dolazi Adela Rizvanović, gde će raditi i Irfan Demirović koji se vraća iz Austrije.

Medicinske sestre Marija Mirosavljević i Dragana Ivanović Sloveniju i Švedsku zamenile su Sremskom Mitrovicom i Svilajncem, a nakon boravka i rada u Nemačkoj Đurđina Milovanović posao dobija u DZ Niš, kao i Ajlana Dazdarević koja će raditi u OB Novi Pazar. U Institutu za virusologiju, vakcine i serume "Torlak" iz Nemačke dolazi Teodora Ribać, a Margareta Nikolić se nakon osam godina u Belgiji i Litvaniji vraća u Niš, gde će raditi u Institutu Niška Banja.

Ministar Lončar je tom prilikom istakao da je povratak zdravstvenih radnika iz dijaspore jedan od strateških ciljeva Ministarstva zdravlja, te da država nastavlja da stvara uslove za njihov profesionalni razvoj, stabilno zaposlenje i dalje usavršavanje u domaćim zdravstvenim ustanovama.

Država će nastaviti da stvara uslove za povratak lekara. Foto: Ministarstvo zdravlja

"Svaki povratak naših lekara, sestara i zdravstvenih radnika iz inostranstva velika je pobeda za srpsko zdravstvo. To su ljudi koji donose novo znanje, savremene prakse i iskustvo iz najrazvijenijih zdravstvenih sistema, i upravo oni su važan stub daljeg unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite za naše građane. Zato ćemo nastaviti da još više unapređujemo uslove rada u zdravstvu, da kontinuirano podižemo plate zdravstvenim radnicima, da nabavljamo najsavremenije aparate i opremu, gradimo bolnice, jer je sve to osnovni preduslov da naš zdravstveni sistem bude jednako kvalitetan kao oni iz kojih se vraćaju naši lekari i sestre", poručio je ministar Lončar.

Bračni par Danka Aleksić i Miloš Mihajlović, koji se nakon četiri godine rada u Nemačkoj vraćaju u Niš zajedno sa svojim jedanaestomesečnim bliznakinjama istakli su da im je povratak u domovinu najveća životna odluka i početak novog poglavlja za njihovu porodicu.

Foto: Ministarstvo zdravlja

"Malo je reći da smo presrećni što se vraćamo u svoju zemlju, svoj grad. Otišli smo u Nemačku u potrazi za boljom budućnošću, ali smo shvatili da je najlepše u domovini. Nigde nije kao kod svoje kuće", poručili su Danka Aleksić i Miloš Mihajlović.

Ministarstvo zdravlja, kako navodi, preko Kancelarije za saradnju sa dijasporom, nastaviće da pruža punu podršku svim zdravstvenim radnicima koji žele da se vrate u Srbiju, uz poruku da su njihovo znanje, iskustvo i profesionalni doprinos izuzetno važni za dalji razvoj i modernizaciju domaćeg zdravstvenog sistema.