Republički hidrometerološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje za danas na ledenu kišu u Timočkoj Krajini, kao i na jak i olujni južni i jugoistočni vetar u košavskom području.

Kako se navodi u upozorenju RHMZ-a, u Timočkoj Krajini je danas oblačno, hladno i tmurno.

- U drugom delu dana sa ledenom kišom ili zrnastim snegom pa se lokalno očekuje i pojava poledice - dodaje se.

Iz RHMZ-a upozoravaju na jak i olujni južni i jugoistočni vetar za sutra u košavskom području.

- U nedelju, 25. januara, biće vetrovito. Duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar koji će u košavskom području i na planinama imati i olujne udare, a na jugu Banata kratkotrajno i orkanske - do 100 km/h - navodi se u upozorenju RHMZ-a.

