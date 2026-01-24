Slušaj vest

Republički hidrometerološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje za danas na ledenu kišu u Timočkoj Krajini, kao i na jak i olujni južni i jugoistočni vetar u košavskom području.

Kako se navodi u upozorenju RHMZ-a, u Timočkoj Krajini je danas oblačno, hladno i tmurno.

- U drugom delu dana sa ledenom kišom ili zrnastim snegom pa se lokalno očekuje i pojava poledice - dodaje se.

Foto: RHMZ Printscreen

Iz RHMZ-a upozoravaju na jak i olujni južni i jugoistočni vetar za sutra u košavskom području.