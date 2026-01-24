Slušaj vest

Tim potezom je spasila živote vozača koji su potencijalno mogli da nalete na kamenje na putu.

- Našla se na mestu odrona na putu. Pokušala je da skloni deo kamenja kako bi se put oslobodio, a u tome joj je ubrzo pomogao i jedan prolaznik koji se zaustavio.

Događaj je zabeležen video-snimkom koji je ubrzo postao viralan na društvenim mrežama i privukao pažnju javnosti, kao "nesvakidašnja scena sa druma", piše Instagram stranica "prpress.rs.

Kako dodaju na društvenim mrežama, devojci je da skloni kamen sa puta ubrzo pomogao još jedan vozač, a koji se zaustavio i našao joj se.

- Ko kaže da devojke danas nisu hrabre. Bravo za Kristinu i vozača koji je stao da pomogne, da se ukloni opasnost sa puta i da se spase životi nakon odrona u oštroj krivini - piše IG stranica "192_rs", dok je podeljen i video snimak a na kom se vidi kako prvo devojka, a potom i muškarac pomeraju pomenuto kamenje u mrklom mraku.