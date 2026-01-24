Slušaj vest

Na današnjoj sednici Vlada Srbije održanoj na Tari je na predlog Ministarstva za brigu o porodici i demografiju donela Odluku o utvrđivanju iznosa novčanih sredstava u 2026. godini za ostvarivanje prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta.

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević na sednici Vlade Srbije na Tari
Članovi Vlade Srbije na Tari Foto: MINBPD/Tijana Ćirić

Sredstava za ovu namenu obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2026. u iznosu od 1.151.536.000 dinara što je značajno povećanje u odnosu na prošlu godinu kada je u budžetu za ove svrhe bilo opredeljeno 750 miliona dinara.

- Reč je o aktivnosti koja se sprovodi kontinuirano i koja je od velikog značaja i interesa za pomoć i podršku porodicama i majkama i za podsticanje i razvoj populacione politike Republike Srbije. Možemo reći da je ovo najznačajnija pomoć države za one koji nemaju rešeno stambeno pitanje i nemaju drugi način da ga reše - rekla je ministarka Žarić Kovačević.

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević na sednici Vlade Srbije na Tari
Sednicom Vlade je predsedavao premijer Đuro Macut Foto: MINBPD/Tijana Ćirić

Od 2022. godine kada je doneta Uredba, pa do danas država Srbija uložila je oko 20,3 miliona evra u isplatu oko 1.300 rešenja za majke za kupovinu prve nekretnine. To znači da je Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, kroz pomenuti državni program dodele bespovratnih novčanih sredstava za kupovinu prve nekretnine za majke, obezbedilo „krov nad glavom" za više od 1.300 porodica u Srbiji.

Ne propustitePolitikaDOK SU BLOKADERI UNIŠTAVALI SRBIJU, VUČIĆ BRINUO O MLADIMA: Zahvaljujući predsedniku dobili povoljne kredite za kupovinu prve nekretnine
Aleksandar Vučić
NekretnineMajke moraju da ispune ove uslove za državnu pomoć za prvu nekretninu: Prvi korak je sakupljanje dokumentacije
123.jpg
NekretnineNova velika pomoć države za majke! Izdvaja se još novca za prvu nekretninu, za prvo dete jednokratno čak pola miliona dinara!
majka-dete-stan
DruštvoJOŠ 107 MAJKI DOBILO SUBVENCIJU ZA KUPOVINU PRVE NEKRETNINE: Za tri meseca, više od 300 mama uz pomoć državne obezbedilo svojoj porodici dom
untitled2.jpg