Slušaj vest

Na današnjoj sednici Vlada Srbije održanoj na Tari je na predlog Ministarstva za brigu o porodici i demografiju donela Odluku o utvrđivanju iznosa novčanih sredstava u 2026. godini za ostvarivanje prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta.

Članovi Vlade Srbije na Tari Foto: MINBPD/Tijana Ćirić

Sredstava za ovu namenu obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2026. u iznosu od 1.151.536.000 dinara što je značajno povećanje u odnosu na prošlu godinu kada je u budžetu za ove svrhe bilo opredeljeno 750 miliona dinara.

- Reč je o aktivnosti koja se sprovodi kontinuirano i koja je od velikog značaja i interesa za pomoć i podršku porodicama i majkama i za podsticanje i razvoj populacione politike Republike Srbije. Možemo reći da je ovo najznačajnija pomoć države za one koji nemaju rešeno stambeno pitanje i nemaju drugi način da ga reše - rekla je ministarka Žarić Kovačević.

Sednicom Vlade je predsedavao premijer Đuro Macut Foto: MINBPD/Tijana Ćirić