Slušaj vest

Narednih dana očekuje nas relativno toplo vreme uz povremenu kišu, znatno češću i jaču u zaleđu Jadrana i na zapadu regiona. Hladno ostaje samo na istoku Srbije, kaže meteorolog amater Marko Čubrilo.

- Relativno toplo bi trebalo ostati sve do oko 7. februara kada se zapaža pad većeg broja ansamble članova ECMWF niza i to bi mogla biti posledica SSW procesa i raspada stratosfernog polarnog vrtloga - objašnjava Čubrilo na mrežama.

Novi ledeni talas stiže u Srbiju Foto: Marko Karović, Shutterstock

Danas i sutra, kako napominje, očekuje nas promenljivo oblačno i relativno toplo vreme. Hladnije će biti samo na istoku Srbije.

- Povremeno će biti kiše, posebno u zaleđu Jadrana i na zapadu regiona, dok bi sutra posle podne i uveče prolazne kiše moglo biti nad većim delom regiona. Duvaće jak i vrlo jak južni vetar, topla košava i jugo duž Jadrana. Samo na krajnjem istoku Srbije tmurno i osetno hladnije uz moguću slabu ledenu kišu ili zrnast sneg. Makismumi od +5 do +15 stepeni Celzijusa, samo i na istoku Srbije oko -3 stepena Celzijusa - kaže on.

Čubrilo najavio ozbiljnu količinu snega Foto: Nenad Kostić, Youtube/24 sedam TV

Početkom sledeće nedelje biće, kako navodi, malo hladnije uz slabu kišu ponegde i sneg preko 800 metara nadmorske visine, ali će padavine biti retke:

- Počeće slab do umeren, severozapadni vetar dok bi se u utorak maksimumi kretali od +1 do +8 stepeni Celzijusa. Zatim se sredinom sledeće nedelje očekuje novo pogoršanje uz kišu, jaču na jugu i zapadu regiona, duvaće prvo jak južni, a kasnije istočni i jugoistočni vetar kada bi malo i zahladilo. Oko srede maksimumi od +4 do +12 stepeni Celzijusa, a oko četvrtka sledeće nedelje od +1 do +5 stepeni Celzijusa.

Međutim, kako navodi, od 7. februara je moguća promena sinoptike.

- Trenutno preovlađuje trend da bi do oko 7. februara trebalo ostati relativno toplo uz kišu povremeno i južni vetar. Oko 7. februara se nazire mogućnost promene sinoptike kada pred sam kraj ansamble niza veći broj članova pokazuje pad temperature vazduha, dok deterministički modeli za taj period imaju signal za građenje jakog anticiklona u visokim geografskim širinama koji bi ka Evropi mogao gurnuti hladan vazduh iz Sibira - kaže on, ali napominjući da je taj period sinoptički još jako daleko.