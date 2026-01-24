- U Srbiji je broj onih koji čitaju, a pročitali su manje od pet knjiga 21,5%, od pet do 10 - 9,3%, a više od 10 tek 4,5%

- U EU je 26,8% čitalaca pročitalo manje od pet, 12,2% od pet do devet, dok je 13,8% pročitalo više od 10 knjiga

- Istraživanje iz Hrvatske za 2025. pokazalo je porast interesovanje za publicistiku (sa 27% na 37%), dok beletristika stagnira

- Više od polovine onih koji ne čitaju (51%) tvrdi da ih knjige jednostavno - ne zanimaju

- Štampane knjige i dalje dominiraju tržištem sa 82,9 odsto ukupnog prometa, ali audio-knjige su najbrže rastući segment, sa udelom od 4,2 odsto prodaje u 2024.