Državni sekretar u Ministarstvu zaštite životne sredine Adam Šukalo obišao je organizacije civilnog društva u Pčinjskom okrugu. Povod posete bio je obilazak aktivnosti koje se u lokalnim zajednicama sprovode u okviru projekata finansijski podržanih od strane Ministarstva zaštite životne sredine.

Tokom posete Surdulici, Vranju, Bujanovcu i Bosilegradu, Šukalo se sastao sa predstavnicima civilnog sektora i obišao aktivnosti namenjene deci i mladima, lokalnim aktivistima, vlasnicima poljoprivrednih gazdinstava i malim proizvođačima hrane.

Na sastancima je razgovarano o ključnim ekološkim problemima u lokalnim zajednicama, među kojima su divlje deponije, zagađenje vazduha i drugi izazovi u oblasti zaštite životne sredine, kao i o mogućnostima primene principa cirkularne ekonomije i održivog razvoja u praksi.

Foto: Youtube Printscreen

"Ministarstvo zaštite životne sredine u civilnom sektoru vidi pouzdanog partnera. Dijalog i saradnja sa organizacijama civilnog društva su odnos koji treba dalje razvijati i unapređivati", izjavio je državni sekretar Adam Šukalo.

Predstavnici organizacija civilnog društva istakli su da su spremni da kroz dijalog sa institucijama doprinesu rešavanju problema u svojim lokalnim zajednicama i unapređenju zaštite životne sredine.