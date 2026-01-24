Slušaj vest

Posle podne i uveče Srbiju očekuje prolazno naoblačenje sa jugozapada, koje će mestimično usloviti kratkotrajnu kišu, saopštio je u najnovijoj najavi Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, u košavskom području povremeno i jak, a krajem dana na jugu Banata i sa olujnim udarima.

U Timočkoj Krajini oblačno, hladno i tmurno, uveče i tokom noći sa kišom koja će se mestimično lediti na tlu.

U nedelju (25.01.) ujutro mestimično magla i niska oblačnost, koja će se na pojedinim lokalitetima južne i jugozapadne Srbije, kao i u Timočkoj Krajini zadržavati veći deo dana. U ostalim krajevima promenljivo uz smenu sunčanih perioda i oblačnosti sa prolazno kratkotrajnom kišom. Padavine će se intenzivirati uveče na jugozapadu Srbije, gde se mogu očekivati i pljuskovi sa grmljavinom uz lokalnu količinu padavina od 20 do 50 mm (naročito u Zlatiborskom, južnom Moravičkom i južnom Raškom okrugu). Kiša će na visokim planinama preći u sneg, a u oblati Homolja je moguća i ledena kiša. Vetar umeren i jak, u košavskom području i na planinama olujni, južni i jugoistočni, a na jugu Banata kratkotrajno i sa udarima orkanske jačine (iznad 100 km/h). Vetar će ostati slab samo u Timočkoj Krajini, Podrinju i u Metohiji. Najniža temperatura od 0 do 7 °S, a najviša od 2 °S u Negotinskoj Krajini do 16 °S u delovima zapadne, centralne i jugoistočne Srbije.

U ponedeljak (26.01.) na krajnjem severozapadu Srbije delimično razvedravanje. U većini ostalih krajeva pretežno oblačno, u južnim, centralnim i istočnim delovima zemlje s kišom i lokalnim pljuskovima, na planinama i sa snegom. Od Pčinjskog i Jablaničkog preko Nišavskog i Pirotskog do Zaječarskog okruga do utorka pre podne prognozira se od 15 do 40 mm kiše, a u centralnoj Srbiji znatno manje. Južni i jugoistočni vetar u postepenom slabljenju.

U utorak (27.01.) tokom dana kratkotrajno razvedravanje.

U sredu (28.01.) ponovo pojačanje južnog i jugoistočnog vetra, koji će posle podne i uveče u košavskom području i na planinama imati udare olujne, a na jugu Banata i orkanske jačine. Kiša se očekuje krajem dana, kao i u četvrtak (29.01.), kada će vetar oslabiti.