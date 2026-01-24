Slušaj vest

Teretna vozila čekaju po četiri sata na izlazu iz Srbije na graničnim prelazima Preševo i Horgoš, saopšteno je danas iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, teretnjaci na izlazu iz Srbije čekaji i na Batrovcima tri i Kelebiji dva sata.

Za putnička vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima.

Prema posljednjim informacijama ЈP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja.

