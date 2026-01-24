Društvo
Po četiri sata se čeka na ovom prelazu: Oglasio se AMSS, evo kakvo je stanje na graničnim prelazima u Srbiji
Slušaj vest
Teretna vozila čekaju po četiri sata na izlazu iz Srbije na graničnim prelazima Preševo i Horgoš, saopšteno je danas iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS).
Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, teretnjaci na izlazu iz Srbije čekaji i na Batrovcima tri i Kelebiji dva sata.
Za putnička vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima.
Prema posljednjim informacijama ЈP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja.
