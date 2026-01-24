Slušaj vest

Pripadnici rečne policije sprovode kontrole plovila i splavova na rekama iz preventivnih razloga, objavilo je danas Ministarstvo unutrašanjih poslova (MUP).

U objavi na Fejsbuku piše da rečna policija proverava tehničku ispravnost, stabilnost i bezbednost u uslovima leda, niskih temperatura i povećanog vodostaja.

MUP je naveo i da je prevencija najvažniji deo kontrole na vodi.

Rečna policija je nedavno apelovala na učesnike u plovidbi da budu maksimalno oprezni.

Navela je da vlasnici čamaca i plutajućih objekata treba redovno da ih obilaze, uklanjaju sneg i led i proveravaju vezove, kako bi se sprečila oštećenja i potapanja.

Zapovednici plovila dužni su da prate stanje na vodama i obaveštenja nadležnih i da, u slučaju pojave leda, plovidbu prilagode ili u potpunosti obustave, navedeno je.

Bezbednost na rekama zimi zavisi od odgovornog ponašanja svih učesnik, dodaje se u saopštenju.

Kurir.rs/Beta

