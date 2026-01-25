Slušaj vest

Na portalu "velikirat.rs" Ministarstva kulture Republike Srbije dostupni su različiti tipovi podataka o ratnom razdoblju od 1912. do 1918. godine. Pored literature, posetioci portala mogu videti interaktivnu mapu Zejtinlika, kao i mapu mnogobrojnih spomen obeležja učesnicima tih ratova, koja se nalaze u Srbiji i inostranstvu. Sajt je autorsko delo Bojana Radojičića i plod je višedecenijskog istraživačkog rada.

Motivisan podvizima predaka, čukununuk dobitnika Karađorđeve zvezde za hrabrost i junaštvo, 2011. započinje svoje istraživanje. Saznanja o različitim spomen obeležjima borcima ratova od 1912. do 1918. grupiše u okviru sajta.

Foto: Printskrin RTS

"Prvobitna verzija sajta je sadržala nekoliko desetina knjiga, između ostalog, 1.500 biografija i svedočanstava učesnika ratova. Kasnije sam proširio na izradu baze podataka o ratnim memorijalima, ali u inostranstvu. Zasad na sajtu može da se nađe 420 lokacija gde sve po Evropi, a i svetu, ima ratnih memorijala za vojnike iz Balkanskih i Prvog svetskog rata“, objašnjava autor projekta „Seni naših brda“, Bojan Radojičić.

Terenski rad u Srbiji započeo je pre dve godine. Podaci dosada obuhvataju Užice, Požegu, Čajetinu, a nedavno je zajedno sa saradnicima završio i istraživanja u Novoj Varoši gde je pronađeno oko 300 spomenika.

"Ovde su rađeni spomenici od takozvanog ljutog kamena, od peštara, dragačevskog peštara naravno, i rađeni su spomenici od sadašnjeg granita i od mermera. Što se tiče stanja na terenu koje smo zaticali takom istraživanja imalo je nekoliko lokacija gde su nam i meštanima izlazili u susret da podignemo spomenik, da ga iščitamo. Ukazali su nam gde se nalaze i ti spomenici koji su često bili zarasli u šiblje i u nepristupačnim terenima. Međutim, s druge strane nailazili smo na zaista osvežene spomenike“, navodi istoričar Filip Bjelić, saradnik na projektu za Opštinu Nova Varoš.

Foto: Printskrin RTS

Na svom istraživačkom putu Bojan je gazio ratnim stazama predaka, ali je nailazio na slučajeve gde su drugi gazili po njihovom spomenu.

"Spomenik čoveku koji je učestvovao u oba Balkanska rata i u Prvom svetskom ratu iskorišćen je kao deo betonske staze između novoizgrađenih spomenika“, napominje Radojičić.

Kako bi od zaborava otrgnuo kamene uspomene nastavlja svoja terenska istraživanja, a nada se da će uskoro izraditi i bazu podataka za svakog učesnika ratova koga je uspeo da pronađe u knjigama ili na terenu.