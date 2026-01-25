Borba protiv zaborava: Digitalna baza podataka o junacima Balkanskih i Velikog rata
Na portalu "velikirat.rs" Ministarstva kulture Republike Srbije dostupni su različiti tipovi podataka o ratnom razdoblju od 1912. do 1918. godine. Pored literature, posetioci portala mogu videti interaktivnu mapu Zejtinlika, kao i mapu mnogobrojnih spomen obeležja učesnicima tih ratova, koja se nalaze u Srbiji i inostranstvu. Sajt je autorsko delo Bojana Radojičića i plod je višedecenijskog istraživačkog rada.
Motivisan podvizima predaka, čukununuk dobitnika Karađorđeve zvezde za hrabrost i junaštvo, 2011. započinje svoje istraživanje. Saznanja o različitim spomen obeležjima borcima ratova od 1912. do 1918. grupiše u okviru sajta.
"Prvobitna verzija sajta je sadržala nekoliko desetina knjiga, između ostalog, 1.500 biografija i svedočanstava učesnika ratova. Kasnije sam proširio na izradu baze podataka o ratnim memorijalima, ali u inostranstvu. Zasad na sajtu može da se nađe 420 lokacija gde sve po Evropi, a i svetu, ima ratnih memorijala za vojnike iz Balkanskih i Prvog svetskog rata“, objašnjava autor projekta „Seni naših brda“, Bojan Radojičić.
Terenski rad u Srbiji započeo je pre dve godine. Podaci dosada obuhvataju Užice, Požegu, Čajetinu, a nedavno je zajedno sa saradnicima završio i istraživanja u Novoj Varoši gde je pronađeno oko 300 spomenika.
"Ovde su rađeni spomenici od takozvanog ljutog kamena, od peštara, dragačevskog peštara naravno, i rađeni su spomenici od sadašnjeg granita i od mermera. Što se tiče stanja na terenu koje smo zaticali takom istraživanja imalo je nekoliko lokacija gde su nam i meštanima izlazili u susret da podignemo spomenik, da ga iščitamo. Ukazali su nam gde se nalaze i ti spomenici koji su često bili zarasli u šiblje i u nepristupačnim terenima. Međutim, s druge strane nailazili smo na zaista osvežene spomenike“, navodi istoričar Filip Bjelić, saradnik na projektu za Opštinu Nova Varoš.
Na svom istraživačkom putu Bojan je gazio ratnim stazama predaka, ali je nailazio na slučajeve gde su drugi gazili po njihovom spomenu.
"Spomenik čoveku koji je učestvovao u oba Balkanska rata i u Prvom svetskom ratu iskorišćen je kao deo betonske staze između novoizgrađenih spomenika“, napominje Radojičić.
Kako bi od zaborava otrgnuo kamene uspomene nastavlja svoja terenska istraživanja, a nada se da će uskoro izraditi i bazu podataka za svakog učesnika ratova koga je uspeo da pronađe u knjigama ili na terenu.
Kurir/RTS