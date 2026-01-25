Slušaj vest

Godine 1972. socijalistička Jugoslavija suočila se s događajem koji je pokazao da ni snažna država nije neprobojna. Devetnaest naoružanih ustaša prešlo je iz Austrije granicu i probilo se duboko u srce Bosne s ciljem da podigne oružanu pobunu. Bio je to šok za vlast, ali i za sistem bezbednosti koji je važio za jedan od najstrožih u Evropi.

Ubrzo je podignuta masovna uzbuna: više od deset hiljada milicionera, vojnika, vatrogasaca i naoružanih građana uključeno je u potragu bez presedana. Cela područja bila su blokirana, sela pretresana, a stanovništvo stavljeno pod strogi nadzor. Potera je trajala gotovo mesec dana i pretvorila se u iscrpljujući rat nerava između države i male, ali fanatične grupe terorista.

Likvidacija ustaške grupe skupo je plaćena. Bilo je poginulih i ranjenih, a posledice su se osećale daleko izvan mesta sukoba. Ovaj slučaj razotkrio je ozbiljne rupe u bezbednosnom sistemu Jugoslavije – kako je moguće da se oružana grupa tako lako ubaci u zemlju i mesec dana izmiče potpunoj kontroli države?

- Kako su ustaše iz Austrije stigle do srca Bosne?

- Zašto je u poteru uključeno više od 10.000 ljudi?

- Kolika je bila cena njihove likvidacije?

- I šta je ovaj slučaj otkrio o slabostima jugoslovenskog bezbednosnog aparata?

