Zaključana vrata, ključ u volanu, a vi stojite pored kola bez ključa, i ne znate šta da radite. Upravo ovaj peh desio se jednom mladiću iz Beograda kada je stigao kod rodbine u manje mesto.

Bez rezervnog ključa i pomoći na vidiku, spaslo ga je upravo to što je došao kod porodice, i za manje od sat vremena bio je nazad u kolima, a niti je razbio staklo, odvalio bravu od vrata da bi ušao u kola.

Evo šta ga je spaslo nepotrebnog i pozamašnog troška.

- Bio je to jedan sasvim običan dan. Pošao sam na put iz Beograda do rodnog grada da završim neke administrativne obaveze. Kada sam stigao, kolima sam pravo otišao i parkirao se na parkingu, izjurio iz kola pravo prema zgradi u kojoj sam imao obaveze. Tada sam video da sam napravio kobnu grešku, a prošlo je samo nekoliko meseci od kada sam položio vožnju i počeo da vozim. Uspeo sam da zaključam sam sebe izvan kola, a ključ, novčanik, sve stvari ostale su u kolima - počinje svoju priču Beograđanin.

Foto: Harry Wedzinga/Shutterstock

"Zovi policiju da ti pošalju nekog obijača"

Kako kaže, prvo je u neverici stajao nekoliko minuta pored kola pokušavajući da smisli šta da radi jer mu je u kolima ostalo bukvalno sve.

- Telefon mi je bio skoro prazne baterije, pa sam brže-bolje odmah pozvao oca i rekao mu šta se desilo. Osim pitanja "Ih, pa kako to", usledio je još, meni bizarniji odgovor - "Zovi policiju da ti pošalju nekog obijača, da obije kola, pa ćeš posle srediti". Taj predlog sam dočekao sa iznenađenjem, ipak ne bih hteo da mi neko obija kola - priča ovaj mladić.

Dodaje da je rekao ocu da će pokušati sam da nekako spusti staklo od prozora spolja, zavuče ruku i otključa kola.

- Gledao sam savete na internetu kako otključati kola u ovim situacijama, dok mi se telefon ne isprazni. Sve sam pokušao, šakama vukao staklo na dole da krene da se okreće kukica od prozora, ali ništa nije pomagalo. Utom, opet me je pozvao otac i rekao dobru vest - uspeo je da nađe auto-limara, poznanika iz školskih dana koji ljudima koji su sami sebe zaključali izvan kola kako i ja otključa kola - nastavlja mladić priču.

Nije prošlo ni 20 minuta, stigao je auto-limar.

- Došao je stariji sredovečni čovek, visok u velikom karavanu. Izlazi, a na glavi mu je lampica, gleda me i kaže "Ti si taj što si se zaključao izvan kola. Ništa ne brini, ti si mi danas treći ili četvrti koji su se zaključali izvan kola" - priča nam ovaj mladi.

Potom je majstor izvadio opremu - čekić, nekoliko pajsera, veliku krpu, nekoliko klinova drvenih, veliku metalnu šipku poput one od gromobrana. Uzeo je pajser, namestio tek toliko da upadaju u mali razmak između kola i vrata, povukao tek toliko da drveni klin može da uđe između i napravi veći razmak, i tako nekoliko puta.

- Kada je to uradio sledeća je bila gromobran-šipka zakrivljena na jednom delu koja je sada mogla da prođe kroz otvor i dohvatala je kukicu za otvaranje prozora. Tako je mic po mic uspeo da do pola otvori prozor i onda je sve bilo gotovo. Kola su bila otključana, odmah sam pojurio po ključ i izvadio ga iz volana - priča ovaj mladić, i dodaje da je cena za sve to bila "koliko daš", iako je mogao da mu naplati debelo.