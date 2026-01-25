Slušaj vest

U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Milica Janković. Bez zadrške otvaramo sve teme, nalazeći prave sagovornike za svaku od njih.

U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, govoriće se o temama:

• Picula u Beogradu, vlast ga ignoriše, opozicija aplaudira, šta stvarno želi "nezvani gost"?

• Uoči prvog suočavanja s bivšim "kolegama u zločinu": Ko je ubica koji je ocinkario "vračarce" i zašto je on prva Zvicerova meta?

• Da li Evropa nestaje pred našim očima?