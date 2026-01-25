AMSS: Oprezno zbog leda i udara vetra, posebno na mostovima
Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a kiša koja je padala i koja se i danas očekuje u pojedinim krajevima istočne Srbije može se lediti na kolovozu, pa se vozačima savetuje dodatni oprez, naročito na području Timočke i Negotinske krajine, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Na mostovima, nadvožnjacima i planinskim prevojima mogući su jači udari vetra koji utiču na zanošenje vozila, zbog čega se posebno upozoravaju vozači kamiona i autobusa. Magla mestimično smanjuje vidljivost, naročito pored reka i u kotlinama, dok učestali odroni predstavljaju dodatnu opasnost u usecima.
Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila, kao ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.
Kamioni se na prelazu Horgoš zadržavaju četiri sata, Kelebiji dva i Batrovcima pet sati, koliko i u Šidu.
Kurir.rs/Beta