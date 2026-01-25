Nastavlja se suđenje ginekologu optuženom za akušersko nasilje: Dve bebe preminule, majke traže pravdu!
Suđenje ginekologu M. M. (46) iz Rume, optuženom za akušersko nasilje nad dve porodilje, biće nastavljeno u februaru pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici.
Sledeće ročište zakazano je za 9. februar 2026. godine, kada će pred sudom svedočiti anesteziolozi i druga stručna lica koja su bila prisutna tokom porođaja.
Reč je o prvom suđenju u Srbiji za akušersko nasilje sa smrtnim ishodom, pošto su u oba slučaja bebe preminule, što je ovaj predmet učinilo jednim od najtežih i najpraćenijih u domaćem pravosuđu.
Svedoci redom iz optužnice
Kako je najavljeno, svedoci će se saslušavati redom, prema optužnici, a nakon njihovih iskaza sud će odlučiti o daljim dokaznim radnjama, kao i o eventualnim predlozima advokata.
Do sada je u postupku saslušano šest svedoka, među kojima i sam optuženi lekar.
U prethodnoj fazi suđenja, sud se najpre bavio okolnostima porođaja oštećene Marice Mihajlović, dok su na poslednjem ročištu ispitani svedoci koji imaju saznanja o porođaju Jelene Ivković.
Suđenje koje pomno prati javnost
Očekuje se da će februarsko ročište biti jedno od ključnih, s obzirom na to da će sud prvi put detaljno razmatrati iskaze medicinskih stručnjaka koji su neposredno učestvovali u porođajima.
Optuženi ginekolog tereti se za teško krivično delo protiv zdravlja ljudi, a predmet je od posebnog značaja jer otvara pitanje odgovornosti u porodilištima i postupanja lekara tokom porođaja.
Nastavak suđenja 9. februara mogao bi da donese važne odgovore, ali i da odredi dalji tok postupka koji već sada ima istorijski karakter u srpskom pravosuđu.