Suđenje ginekologu M. M. (46) iz Rume, optuženom za akušersko nasilje nad dve porodilje, biće nastavljeno u februaru pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici.

Sledeće ročište zakazano je za 9. februar 2026. godine, kada će pred sudom svedočiti anesteziolozi i druga stručna lica koja su bila prisutna tokom porođaja.

Reč je o prvom suđenju u Srbiji za akušersko nasilje sa smrtnim ishodom, pošto su u oba slučaja bebe preminule, što je ovaj predmet učinilo jednim od najtežih i najpraćenijih u domaćem pravosuđu.

Svedoci redom iz optužnice

Kako je najavljeno, svedoci će se saslušavati redom, prema optužnici, a nakon njihovih iskaza sud će odlučiti o daljim dokaznim radnjama, kao i o eventualnim predlozima advokata.

untitled2recovered.jpg
U prethodnoj fazi suđenja, sud se bavio slučajem Marice Mihajlović Foto: Privatna Arhiva, screenshot Youtube

Do sada je u postupku saslušano šest svedoka, među kojima i sam optuženi lekar.

U prethodnoj fazi suđenja, sud se najpre bavio okolnostima porođaja oštećene Marice Mihajlović, dok su na poslednjem ročištu ispitani svedoci koji imaju saznanja o porođaju Jelene Ivković.

collage.jpg
Na poslednjem ročištu ispitani svedoci koji imaju saznanja o porođaju Jelene Ivković. Foto: Privatna Arhiva

Suđenje koje pomno prati javnost

Očekuje se da će februarsko ročište biti jedno od ključnih, s obzirom na to da će sud prvi put detaljno razmatrati iskaze medicinskih stručnjaka koji su neposredno učestvovali u porođajima.

Optuženi ginekolog tereti se za teško krivično delo protiv zdravlja ljudi, a predmet je od posebnog značaja jer otvara pitanje odgovornosti u porodilištima i postupanja lekara tokom porođaja.

Nastavak suđenja 9. februara mogao bi da donese važne odgovore, ali i da odredi dalji tok postupka koji već sada ima istorijski karakter u srpskom pravosuđu.

marica.jpg
untitled1.jpg
untitled2.jpg
screenshot-5.jpg