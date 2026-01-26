Slušaj vest

U selu Brzohode, na putu između Žabara i Petrovca na Mlavi, za samo 19.000 evraprodaje se lepo seosko domaćinstvo koje je odlična prilika za one koji razmišljaju da gradski život zamene mirnijom svakodnevicom na selu!

Imanje se nalazi na placu od 12 ari i obuhvata kuću, uređeno dvorište puno cveća, hlad u kome su sto i stolice za sedenje, garažu, kao i pomoćne objekte.

Kuća je lepo održavana, a dvorište puno cveća Foto: Fejsbuk Printscreen/Jeftine nekretnine Srbija

Za razliku od sve manjih i skupljih gradskih kvadrata, ovde se nudi prostor u kome se može živeti bez žurbe - dvorište koje ima svoju namenu, tišina koju ne prekidaju automobili i kuća koja deluje održavano i spremno za useljenje.

Upravo zbog toga, mnogi koji su videli oglas ocenjuju da je domaćinstvo lepo i funkcionalno, dok cenu od 19.000 evra doživljavaju kao iznenađenje.

Komentari ispod oglasa govore da ovako dobre ponude nisu česte.

"Vrlo lepo domaćinstvo", navela je Suzana, dok Milica dodaje da je kuća prelepa, ali da joj je udaljenost prepreka.

"Tužno kako se prodaje za male pare", komentarisla je jedna Finka, dok je Željko dodao da bi mogao tu sebe da zamisli.

"Prelepo domaćinstvo i realno dobra cena. Da sam mlađi 20 godina odmah bi kupio bez razmišljanja", rekao je.

Ovakvi oglasi sve češće pokreću razgovor o tome kome je selo danas šansa.

Za jedne je to povratak korenima, za druge beg od gradske gužve i troškova, a za treće prilika da započnu mirniji i jednostavniji život.