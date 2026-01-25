Slušaj vest

Srbija je pod uticajem ciklona , koji se sa Atlantika premešta preko zapada Evrope i koji u naredna 24 sata nastavlja put preko centralne Evrope, Alpa i Đenovskog zaliva. Snažno južno strujanje donosi veoma toplu vazdušnu masu sa juga i sa Mediterana.

1769353883245-500-830x0 copy.jpg
Foto: NMMB

1769354217703-501-830x0 copy.jpg
Foto: NMMB

U ovom času nad Srbijom je prisutna veoma izražena temperaturna razlika. I dok je na zapadu Srbije prolećnih 17 stepeni, na istoku zemlje je 0 stepeni. Trenutno je najtoplije u Kolubarskom okrugu i u Podrinju, odnosno u Valjevu i u Loznici gde je napomneutih 17 stepeni, a najhladnije u Timočkoj i Negotinskoj Krajini, odnosno u Negotinu i Zaječaru.

1769353619932-500-830x0 copy.jpg
Foto: Meteociel

Hladno je i u Vojvodini sa temperaturom od 5 do 1o stepeni, a u ostatku Srbije uglavnom je od 10 do 15 stepeni, u Beogradu je 11.

Tokom jutra i prepodneva preko Srbije prešao je oblačno sistem sa kišom, na istoku Srbije bilo je i ledene kiše.

Veoma je vetrovito. Jaka košava ima olujne udare.

U ovom času sa zapada je došlo do razvedravanja i širi se prema istoku, pa će do kraja dana širom Srbije i u Beogradu biti vedro.

Istovremeno, sve više se približava snažan oblačni sistem sa Jadranskog mora, koji će do Srbije stići tokom večeri i doneti padavine. Oblačnost sa jakom kišom prvo će zahvatiti južne, jugozapadne i zapadne predele Srbije, a tokom noćo i u ponedeljak ujutro ovaj padavinski sistem nastaviće put na istok.

Na planinama iznad 1600 metara nadmorske visine vejaće sneg.

Najobilnije padavine očekuju se na jugu i jugozapadu Srbije, naročito u Metohiji i na Pešteru gde bi palo i više od 50 litara kiše po kvadratnom metru, a na višim planinama i više od 20 cm snega.

Na severu Srbije kiša će u ponedeljak biti prolazna tokom dana.

Jak jugoistočni vetar duvaće i do kraja dana i tokom noći. Najjači udari košave očekuju se na jugu Banata, čak 100 km na čas i to naročito na širem području Vršca.

Košava će duvati tokom dana, ali krajem dana će oslabiti i vetar će biti u skretanju na slab severozapadni.

Jutarnja temperatura biće od 4 do 8, u Beogradu 6 stepeni, maksimalna dnevna od 8 do 14 stepeni, u Beogradu do 10. U Timočkoj i Negotinskoj Krajini hladnije, ujutro do 2, tokom dana do 5 stepeni.

Kraj jnauara i početak februara doneće Srbiji uticaj ciklona sa Atlantika i Mediterana, uz česta prolazna naoblačenja sa kišom, samo na najvišim planinama sa snegom.

501-830x0 copy.jpg
Foto: NMMB

Biće natprosčeno toplo sa temperaturama često iznad 10 stepeni, neretko i do 15, lokalno i do prolećnih 17 stepeni.

Kurir/Telegraf

Ne propustiteDruštvoSTIŽE HLADAN TALAS IZ RUSIJE I ZIMA KAKVU NE PAMTIMO! Evo kog datuma kreće ZIMSKI UDAR u Srbiji - biće ledenije nego sada, a ovo je najveći problem
Poledica
DruštvoSTIŽE NAM NAJOPASNIJA VREMENSKA POJAVA, SPREMITE SE NA VREME ZA OVAJ DATUM! Meteorolog Todorović dao prognozu do kraja januara, sledi nam TEŽAK DOGAĐAJ!
78798.jpg
DruštvoSNEŽNA ZVER STIGLA IZ HRVATSKE, HAOS KRENUO U 14 ČASOVA: Prvi na udaru novog ledenog talasa ovi delovi Srbije! Stižu 4 upozorenja i najgora kombinacija
sneg zima
PlanetaLEDENA KIŠA NAPRAVILA HAOS: Bečki aerodrom jutros zatvoren, odložen let za Beograd
bečki aerodrom