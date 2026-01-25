Slušaj vest

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, dokkamioni čekaju do sedam sati za izlaz iz Srbije, saopštio je večeras Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Najduža zadržavanja za kamione su na Horgošu, gde za izlaz iz države čekaju sedam sati, po tri sata čeka se na Batrovcima i Šidu, oko četiri sata na Kelebiji, kao i po dva sata na prelazima Bezdan i Bačka Palanka.

Zbog kiše koja pada u pojedinim krajevima istočne Srbije, AMSS je upozorio vozače na oprez zbog mogućeg leda na kolovozu, posebno na području Timočke i Negotinske krajine.

Na mostovima, nadvožnjacima i planinskim prevojima mogući su jači udari vetra koji utiču na zanošenje vozila, a magla mestimično smanjuje vidljivost, naročito pored reka i u kotlinama, dok učestali odroni predstavljaju dodatnu opasnost u usecima.

Na pojedinim putevima na teritoriji Užica, Vranja i Zaječara može imati do pet centimetara snega, u mestimično raskvašenom stanju, dodaje se u saopštenju.