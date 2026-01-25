Kamioni čekaju i do 7 sati na prelazima: AMSS objavio stanje na granicama tokom večeri, evo kakva je situacija za putnička vozila
Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, dokkamioni čekaju do sedam sati za izlaz iz Srbije, saopštio je večeras Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Najduža zadržavanja za kamione su na Horgošu, gde za izlaz iz države čekaju sedam sati, po tri sata čeka se na Batrovcima i Šidu, oko četiri sata na Kelebiji, kao i po dva sata na prelazima Bezdan i Bačka Palanka.
Zbog kiše koja pada u pojedinim krajevima istočne Srbije, AMSS je upozorio vozače na oprez zbog mogućeg leda na kolovozu, posebno na području Timočke i Negotinske krajine.
Na mostovima, nadvožnjacima i planinskim prevojima mogući su jači udari vetra koji utiču na zanošenje vozila, a magla mestimično smanjuje vidljivost, naročito pored reka i u kotlinama, dok učestali odroni predstavljaju dodatnu opasnost u usecima.
Na pojedinim putevima na teritoriji Užica, Vranja i Zaječara može imati do pet centimetara snega, u mestimično raskvašenom stanju, dodaje se u saopštenju.
Kurir.rs/Beta