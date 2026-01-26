Ovaj trik je jednostavan, brz i ne traži nikakvu posebnu opremu.

Uzmite manju, plitku posudu i u nju sipajte 3 do 5 kašika soli (može kuhinjska ili morska). Zatim dodajte 1 do 2 lovorova lista, koje možete blago usitniti prstima da puste miris.

Posudu postavite na prozorsku dasku, što bliže mestu gde se najviše skuplja kondenzacija. Bitno je samo da stoji stabilno, van domašaja dece ili kućnih ljubimaca.

Smesu proverite jednom nedeljno. Ako primetite da se so jako navlažila i pretvorila u zgrudvanu masu, možete je osušiti u rerni i ponovo koristiti – ili jednostavno zameniti novom.

Mnogi kažu da je ovo dobar "mini test" vlage: ako se so za par dana potpuno zgruda, to je znak da je u toj prostoriji vlažnost veća nego što mislite.