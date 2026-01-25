Slušaj vest

- Dragi prijatelji upravo smo stigli u Rijad, a naša Srbija je jedna od retkih evropskih zemalja koja je dobila poziv od njegovog veličanstva kralja Saudijske Arabije, da učestvuje na velikoj konferenciji posvećenoj izazovima na globalnom tržištu rada.

To pokazuje kakvo poštovanje Srbija uživa u ovom delu sveta, a svet odavno više nije evropocentričan. On se razvija na svim frontovima i u svim pravcima, i upravo na svim tim mestima treba da tražimo svoju šansu, i da budemo prisutni.

Biće mi zadovoljstvo da na konferenciji, ali i nizu bilateralnih susreta predstavljam našu zemlju, ali pre svega ono što smo učinili tokom prethodnog perioda. Podsetiću da se Srbija izborila za investicioni kreditni rejting, čime smo ucrtani na mapi kao zemlja koja ima sigurno tržište, i koja je otvorena za strane direktne investicije.

Dosta toga smo uradili u prethodnom periodu kada je u pitanju zapošljavanje, kada su u pitanju različiti programi koji osnažuju prava radnika i čine naše društvo ekonomski samostalnim. Ali nameravamo da radimo još više.

Nažalost, bila sam sprečena iz objektivnih, a sada poznatih razloga, da danas budem na sednici Vlade Republike Srbije, kojoj je prisustvovao i predsednik naše zemlje, ali zaista me raduje što je doneo novu energiju i nove vrednosti, i motivisao sve članove Vlade i sve nas da radimo još više, da se borimo za našu zemlju, da budemo prisutniji na terenu, da budemo bliži ljudima.