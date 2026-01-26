Slušaj vest

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, na severozapadu uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično kiša, na visokim planinama i sneg dok će najniža temperatura biti od 0 do 9, a najviša u većini mesta od 7 do 13 stepeni, a u Timočkoj Krajini oko 3 stepena.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, više padavina očekuje se posle podne, uveče i u toku noći na jugoistoku i istoku zemlje.

Jak vetar

Ujutro i pre podne duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar, na jugu Banata još ujutro sa udarima olujne jačine, ali će posle podne vetar biti u slabljenju i postepenom skretanju na severozapadni.

I u Beogradu pretežno oblačno, uz mogućnost slabe kiše. Ujutro i pre podne duvaće umeren jugoistočni vetar, posle podne u slabljenju i skretanju na severozapadni. Najniža temperatura u glavnom gradu iznosiće oko 6, a najviša oko 9 stepeni.

Prognoza za 7 dana

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana (do ponedeljka, 2. februara), u utorak (27. januara) tokom dana će doći do kratkotrajnog razvedravanja, a kiša se, uz oblačno vreme, očekuje još ujutro i pre podne uglavnom na istoku i jugoistoku Srbije.

U sredu će uslediti novo naoblačenje i ponovo pojačanje južnog i jugoistočnog vetra, koji će uveče i u toku noći u košavskom području i na planinama imati udare olujne jačine.

Kiša se očekujue posle podne i uveče, kao i u četvrtak, kada će vetar oslabiti.