Jak južni i jugoistočni vetar jutros otežavaju vožnju na putevima u Srbiji, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).
stanje na putevima
AMSS: Jaki udari vetra otežavaju vožnju, kamioni na granicama čekaju i do 7 sati
Slušaj vest
Vetar će u košavskom području i na jugu Banata imati udare olujne jačine.
Vožnja može biti otežana na mostovima, nadvožnjacima i otvorenim deonicama puteva, a AMSS posebno upozorava vozače teretnih vozila, autobusa, vozila sa prikolicom i motocikala na opasnost od jakih bočnih udara.
Na naplatnim rampama nema zadržavanja.
Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila.
Kamioni na prelazu Horgoš čekaju sedam sati, a na prelazima Kelebija, Batrovci i Šid pet.
Kurir.rs/Beta
Reaguj
Komentariši