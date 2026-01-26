Slušaj vest

Vetar će u košavskom području i na jugu Banata imati udare olujne jačine.

Vožnja može biti otežana na mostovima, nadvožnjacima i otvorenim deonicama puteva, a AMSS posebno upozorava vozače teretnih vozila, autobusa, vozila sa prikolicom i motocikala na opasnost od jakih bočnih udara.

Na naplatnim rampama nema zadržavanja.

Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila.

Kamioni na prelazu Horgoš čekaju sedam sati, a na prelazima Kelebija, Batrovci i Šid pet.

Kurir.rs/Beta

