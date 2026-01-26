Slušaj vest

Marsa Alam predstavlja jedno od najmirnijih i prirodno najočuvanijih letovališta na obali Crvenog mora, poznato po kristalno čistoj vodi, bogatom podvodnom svetu i autentičnom ambijentu daleko od masovnog turizma. Ova destinacija posebno je popularna među putnicima koji traže opušten odmor, ljubiteljima ronjenja i prirode, kao i porodicama i parovima koji žele mirnu atmosferu uz vrhunsku hotelsku uslugu.

U takvom okruženju smešten je Sentido Reef Oasis Suakin Resort 5★, savremeni hotelski kompleks koji se izdvaja modernim dizajnom, moderno opremljenim sobama i bogatom gastronomskom ponudom. Zahvaljujući raznovrsnim sadržajima za opuštanje i rekreaciju, hotel je pogodan kako za parove i porodice, tako i za ronilačke entuzijaste koji žele direktan kontakt sa prirodnim lepotama Crvenog mora.

Foto: Promo

Hotel se nalazi oko 24 km od centra grada i približno 304 km od aerodroma u Hurgadi. Sentido Reef Oasis Suakin Resort 5★ poseduje sopstvenu peščanu plažu sa prirodnom lagunom i koralnim grebenom, što gostima omogućava sunčanje i istraživanje bogatog podvodnog sveta. Peškiri, ležaljke i suncobrani dostupni su bez doplate, dok se zbog povremenih oseka preporučuje upotreba obuće za kupanje.

Foto: Promo

Usluga u hotelu organizovana je na bazi All Inclusive koncepta, koji obuhvata doručak, ručak i večeru po principu samoposluživanja, uz izbor više jela u skladu sa hotelskim pravilima, kao i užine i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića. Gostima su na raspolaganju glavni restoran Seabreeze i Sunset restoran, nekoliko à la carte restorana, kao i barovi – Central Bar, Pool Bar, Beach Bar i Sky Bar.

Sve sobe su moderno opremljene i uključuju klima uređaj, besplatan Wi-Fi, smart TV, mini bar, sef, aparat za kafu i čaj, balkon ili terasu, kao i prostrana kupatila sa tuš kabinom i fenom za kosu.

Foto: Promo

U okviru hotela nalaze se brojni bazeni, uključujući i bazene za decu, Reef Oasis Dive Club, teretana, tereni za tenis i mini fudbal, kao i sadržaji poput joge, aerobika i raznovrsnih animacionih programa za odrasle i decu. Sentido Reef Oasis Suakin Resort 5★ nudi i sadržaje prilagođene porodicama sa decom, uključujući dečije igralište, mini klub, dečiji bazen.

Foto: Promo

Lifestyle Spa centar gostima pruža dodatne mogućnosti za opuštanje, uz masaže, tretmane lica i tela, saunu, parno kupatilo i đakuzi, dok je na raspolaganju i savremeno opremljena teretana. Egipat, a posebno Marsa Alam, predstavlja idealan izbor za putnike koji žele spoj prirodnih lepota, mira i kvalitetne hotelske usluge.

Foto: Promo

Sentido Reef Oasis Suakin Resort 5★ svojim položajem, sadržajima i All Inclusive konceptom omogućava bezbrižan odmor uz more, čineći ga atraktivnim izborom za sve koji žele da dožive autentični duh Crvenog mora u udobnom i moderno opremljenom ambijentu. U ponudi Turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski paket aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju i Tunis, koji uključuju povratnu avio-kartu, transfere, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i usluge predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od destinacije. Avio aranžmani za Egipat dostupni su tokom cele godine putem redovnih i čarter letova. Paket aranžmani za Siciliju, odnosno Kataniju i Palermo, realizuju se redovnim avionskim linijama – od 25. maja svakog ponedeljka za Kataniju i od 3. juna svake srede za Palermo.

Foto: Promo

Pored čarter letova iz Beograda za Tunis, kao i za Antalijsku i Egejsku regiju u Turskoj, 1 A Travel u svojoj ponudi ima i direktan čarter let iz Niša za Tunis (aerodrom Monastir), koji će saobraćati svake subote od 06. juna 2026. godine. Više informacija o ponudi hotela, kao i mogućnost online rezervacije, dostupni su na zvaničnom sajtu Turističke agencije 1 A Travel, dok se za dodatna pitanja putnici mogu obratiti call centru na broj 011 655 78 00.