U Kruševačkom pozorištu sinoć je održana održana Svetosavska akademija, na kojoj je Fondaciji „Za srpski narod i državu“ svečano uručena Svetosavska nagrada za kontinuiran i višeslojan doprinos očuvanju kulturnog, istorijskog i duhovnog nasleđa srpskog naroda na prostoru Kruševca i Rasinskog okruga.

Odluku da ovogodišnji dobitnik ovog prestižnog priznanja bude Fondacija „Za srpski narod i državu“ jednoglasno je doneo Savet za dodelu Svetosavske nagrade, nakon razmatranja pristiglih predloga. Istaknuto je da je Fondacija kroz konkretne i društveno odgovorne projekte dala značajan doprinos negovanju svetosavskih vrednosti – kulture pamćenja, obrazovanja, sabornosti, mira i duhovnosti.

Svetosavskoj akademiji prisustvovali su Njegovo Visokopreosveštenstvo Arhiepiskop i Mitropolit gospodin David, gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović kao i brojni predstavnici crkvenog, kulturnog i javnog života.

Obraćajući se prisutnima, Mitropolit David je ukazao na značaj duha Svetog Save i Svetosavlja kao puta koji je utkan u temelje srpskog naroda, naglasivši važnost očuvanja tih vrednosti u savremenom društvu.

U ime Fondacije, nagradu je primio prof. dr Uroš Šuvaković, koji je tom prilikom istakao:

„Velika nam je čast što smo dobili ovo priznanje, i to baš u Kruševcu, gde smo napravili svoje prve korake. Fondacija će nastaviti da služi temeljima srpskog nacionalnog identiteta, a ti temelji su sažeti u jednoj reči – Svetosavlje. Bez Svetosavlja nema srpstva i nema nacionalnog identiteta.“

Svečani program akademije upotpunili su dečji hor „Lazarićki kolibrići“, dečji crkveni hor „Sveti knez Lazar“, muški crkveni hor „Miloš Obilić“ i mešoviti crkveni hor „Sveti knez Lazar“, kao i mladi maestro, pijanista i kompozitor David Božić, koji je izveo tri kompozicije.

Svetosavsku akademiju organizovali su Kruševačka eparhija, Kulturni centar Kruševac i Kruševačko pozorište pod pokroviteljstvom Grada Kruševca.