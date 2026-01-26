Slušaj vest

Ukusni, hrskavi, slani. Za gurmane čvarci su nezaobilazan deo trpeze, posebno tokom zime. Nekada nusproizvod od klanja svinja, danas, zbog cene koja ide i do 2.500 dinara po kilogramu, mogu se svrstati u delikatese.

Proveravali smo zašto je ovo nekada "sirotinsko jelo" sada toliko na ceni.

- Za dobre čvarke potrebna je dobra volja. Mora prvo da se odvoji slanina od svinje, da se stavi u kazan, sipa se oko 10 odsto vode i kreće polako da se krčka - kaže meštanin Kamenice Milan Popović.

Od uzgoja svinje do gotovog proizvoda prođe bar godinu dana, a svinja je sve manje i sve to utiče na cenu.

- Čvarci su skupi upravo zato što više niko ne drži svinje u selu - jednostavno, ne možeš ni svinju da kupiš, ni mast, ni ništa. Nekad je bilo brdo svinja: svaka kuća po dve-tri je imala pa je bilo i masti koliko hoćeš, pa su i svinje bile masnije, sve je to išlo u korist čvaraka. A danas… od sto kilograma kad topiš, ako budeš imao sreće, dobiješ 7–8 kila čvaraka. I to je to - rekao je mesar iz Kamenice, Dragan Blagojević.

Čvarci
Proces pripreme čvaraka dugo traje Foto: Kurir.rs/D.Š

- Ljudi imaju mnogo obaveza, a sve to mogu da kupe u prodavnici – gotov proizvod - dodaje Popović.

A taj gotov proizvod plaćaju najmanje 1.500 dinara po kilogramu. Koliko je kilogram pršute, na primer.

- Sve se danas promenilo: stoke je sve manje, naroda sve više. Sve to utiče na cenu. To je proces 5–6 sati, možda i duže, na ovako hladnom vremenu - kaže mesar iz Niša Đorđe Kostić.

Dodao je da su čvarci izuzetno traženi, da neki pitaju za cenu, dok druge zanima kvalitet.

- Nekad, kad se to nije jelo često – škembići, čvarci – to nije bilo na ceni. A sada je to u modi. Tako je kos nas, moda se prati, i onda zato su skupi - rekao je jedan Nišlija.

Teško im je odoleti, pa se kupuju i na malo. Izbor je veliki, ali oni koji ih prave kažu, nema ništa bolje od domaćeg proizvoda.

- Čvarak je najbolji kad se skloni iz kazana, kad se izvadi, dok je vruć. Onda je najslađi - zaključio je Blagojević.

Kurir.rs/ Euronews

