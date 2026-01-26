Evo zašto kilo čvaraka košta i do 2.500 dinara: Mesar otkrio zašto nekadašnju sirotinjsku hranu sad papreno plaćamo
Ukusni, hrskavi, slani. Za gurmane čvarci su nezaobilazan deo trpeze, posebno tokom zime. Nekada nusproizvod od klanja svinja, danas, zbog cene koja ide i do 2.500 dinara po kilogramu, mogu se svrstati u delikatese.
Proveravali smo zašto je ovo nekada "sirotinsko jelo" sada toliko na ceni.
- Za dobre čvarke potrebna je dobra volja. Mora prvo da se odvoji slanina od svinje, da se stavi u kazan, sipa se oko 10 odsto vode i kreće polako da se krčka - kaže meštanin Kamenice Milan Popović.
Od uzgoja svinje do gotovog proizvoda prođe bar godinu dana, a svinja je sve manje i sve to utiče na cenu.
- Čvarci su skupi upravo zato što više niko ne drži svinje u selu - jednostavno, ne možeš ni svinju da kupiš, ni mast, ni ništa. Nekad je bilo brdo svinja: svaka kuća po dve-tri je imala pa je bilo i masti koliko hoćeš, pa su i svinje bile masnije, sve je to išlo u korist čvaraka. A danas… od sto kilograma kad topiš, ako budeš imao sreće, dobiješ 7–8 kila čvaraka. I to je to - rekao je mesar iz Kamenice, Dragan Blagojević.
- Ljudi imaju mnogo obaveza, a sve to mogu da kupe u prodavnici – gotov proizvod - dodaje Popović.
A taj gotov proizvod plaćaju najmanje 1.500 dinara po kilogramu. Koliko je kilogram pršute, na primer.
- Sve se danas promenilo: stoke je sve manje, naroda sve više. Sve to utiče na cenu. To je proces 5–6 sati, možda i duže, na ovako hladnom vremenu - kaže mesar iz Niša Đorđe Kostić.
Dodao je da su čvarci izuzetno traženi, da neki pitaju za cenu, dok druge zanima kvalitet.
- Nekad, kad se to nije jelo često – škembići, čvarci – to nije bilo na ceni. A sada je to u modi. Tako je kos nas, moda se prati, i onda zato su skupi - rekao je jedan Nišlija.
Teško im je odoleti, pa se kupuju i na malo. Izbor je veliki, ali oni koji ih prave kažu, nema ništa bolje od domaćeg proizvoda.
- Čvarak je najbolji kad se skloni iz kazana, kad se izvadi, dok je vruć. Onda je najslađi - zaključio je Blagojević.
Kurir.rs/ Euronews