Na Jovanjdan, u lozničkom kraju, desio se porođaj koji je šokirao mnoge. Andrijana Veselinović (29) nije imala kontrakcije i slične simptome, a nekoliko dana pre termina otišla je u toalet i porođaj je praktično krenuo iznenada, toliko brzo da je beba rođena kod kuće, u kupatilu, pre dolaska lekara.

Prema njenim navodima, samo dan ranije je bila na redovnoj kontroli i sve je bilo uredno, a dogovor je bio da se u bolnicu javi za nekoliko dana. Rođen je živ i zdrav dečak, od dva i po kilograma koji je kako porodica kaže sam sebi dao ime Jovan, budući da je rođen na veliki praznik i to na ovakav način.

Kako je moguće da porođaj bude toliko brz i tih, koliko to može biti opasno po majku i dete, šta je u tim trenucima najvažnije uraditi za Kurir je objasnio doktor Vanja Milošević iz GAK Narodni front.

- Do pre 70 godina su se porođaji uglavnom i dešavali u kućnim uslovima. Poro]aj je fiziološka stvar i termin je nekada veoma nepredvidiv. Nekada daje simptome koje mi iskusni akušeri prepoznamo. Ipak, nekada se desi da porođaj krene brzo bez prethodnih najava - kaže Milošević.

"Porođaj ne zahteva porodilište, ali zbog mogućih komplikacija je bolje"

On dodaje da se porođaji sada odvijaju u operacionim salama zbog opasnosti da nešto krene po zlu ili dođe do komplikacija, pa zato insistiramo na prisustvu stručnih lica, ali ovo ipak ne isključuje mogućnost prirodnog porođaja kod kuće.

- Porođaj ne zahteva porodilište ali zbog mogućih komplikacija koje mogu da se dese a ne mogu da se predvide je sigurnije i lepše i za bebu, i za majku, da se to desi u ovim uslovima - kaže Milošević.

Milošević objašnjava da je 24 sata, koliko je prošlo od pregleda posle koga je žena poslata kući sa uverenjem da je sve u redu, dug period u akušerstvu i može doći do mnogo promena.

- Nekada smo morali da šaljemo ekipu za ovakve porođaja. Porođaj kada sve ide kako treba je najlepša stvar i za ženu, i za bebu i za sve koji učestvuju. Ali kada se rodi beba to nas čini sve obazrivim i obzirnim. To što mi doživljavamo kao kraj porođaja može biti jako nepredvidivo i burno. Prisustvo celog tima i blizina operacione sale je bitna jer nekada nisu u pitanju minuti, već sekunde.

Milošević kaže da je pametnije poroditi se u porodilištu pod budnim okom stručnog tima jer je tada i žena mnogo sigurnija nego u kućnim uslovima.

