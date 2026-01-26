Slušaj vest

Ministarstvo prosvete saopštilo je da je 19. januara doneto rešenje o oduzimanju dozvole za rad Fakultetu za pravo, bezbednost i menadžment "Konstantin Veliki" u Nišu Univerziteta Union – Nikola Tesla Beograd, jer je proteklo godinu dana od konačnosti rešenja o odbijanju zahteva za akreditaciju ove visokoškolske ustanove.

Zakonom o visokom obrazovanju, članom 14. stav 1. propisano je da radi obavljanja poslova akreditacije, provere kvaliteta visokoškolskih ustanova i jedinica u njihovom sastavu, vrednovanje studijskih programa i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju Vlada obrazuje Nacionalno akreditaciono telo.

- Odredbom člana 23. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju propisano je da se akreditacijom utvrđuje da visokoškolska ustanova i studijski programi ispunjavaju standarde iz člana 12. tač. 13) i 14) Zakona i da visokoškolska ustanova ima pravo na izdavanje javnih isprava u skladu sa ovim zakonom, dok je stavom 7. istog člana predviđeno da se postupak akreditacije sprovodi redovno, u roku od sedam godina, a ranije na zahtev visokoškolske ustanove - navodi se u saopštenju.

Postupak akreditacije i provere kvaliteta u visokom obrazovanju obavlja se u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, standardima za akreditaciju, koji su usklađeni sa Evropskim standardima i uputstvima (ESG), kao i sa Etičkim kodeksom NAT.

- Članom 53. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju propisano je da visokoškolska ustanova podnosi zahtev za novu akreditaciju najkasnije godinu dana pre isteka roka iz člana 23. stav 7. ovog zakona. Stavom 3. ovog člana je propisano da visokoškolska ustanova koja ne dobije akreditaciju, dozvola za rad važi još godinu dana od dana konačnosti rešenja o odbijanju zahteva za akreditaciju, bez prava upisa studenata - saopšteno je.

Članom 53. stav 8. Zakona o visokom obrazovanju predviđena je dužnost Ministarstva da u roku od 15 radnih dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog člana donese rešenje o oduzimanju dozvole za rad i da objavi prestanak važenja akreditacije.

U skladu sa Zakonom, ministar prosvete će na predlog Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje u roku od 30 dana od dana prestanka rada ustanove, doneti akt kojim se obezbeđuje završetak studija studentima ove visokoškolske ustanove na drugim visokoškoskim ustanovama.

Troškove završetka studija za zatečene studente, u skladu sa uspostavljenim obligacionim odnosima između studenata i navedene visokoškolske ustanove, snosi visokoškolska ustanova kojoj je oduzeta dozvola za rad.

Visokoškolska ustanova kojoj je oduzeta dozvola za rad može podneti zahtev iz člana 52. Zakona za izdavanje nove dozvole za rad po isteku roka od godinu dana od dana dostavljanja rešenja o oduzimanju dozvole za rad.