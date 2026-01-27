Podvig koji je ušao u vojnu istoriju

Podvig koji je ušao u vojnu istoriju

Slušaj vest

Kada je srpski vojnik sa brda u Kragujevcu 30. septembra 1915. oborio po prvi put nemački avion, Srbi su ušli u istoriju svetske ratne avijacije!

Bili su tamo i pre toga, ali je datum obaranja aviona koji se danas se obeležava kao Dan artiljerijsko-raketnih jedinica za protivvazduhoplovna dejstva Vojske Srbiije ostao ubeležen zlatnim slovima.

Pre 110 godina novinarska ratna senzacija obišla je svet iz Kragujevca. Oboren je nemački avion, poginula su dva pilota. Sceni u kojoj srpski vojnik, sa sve šajkačom u centru Kragujevca salutira poginulim nemačkim pilotima, okupljeni Šumadinci, nedaleko od kuće gde je boravio regent Aleksandar Karađorđević - čudom nisu mogli da se načude.

Radoje Raka Ljutovac je 1915. godine oborio neprijateljski avion sa zemlje i to sa običnim topom!

Redov prvog voda Radoje Raka Ljutovac dvogledom je ugledao neprijateljske avione iznad Kragujevca. Nanišanio je predvodnika eskadrile. Po jednoj priči, nišanio je direktno kroz cev, ne koristiće nišanske sprave, već kao što se gađa zec u trku ili ptica u letu, malo ispred mete.

Po drugoj, napravio je neku vrstu nišana, tako što je na usta cevi topa stavio konac i tako napravio končanicu. Vodio je top onako kako avion leti i opalio!

Radoje Raka Ljutovac Foto: Opština Trstenik

- Verovao sam u svoju ruku i iskustvo iz artiljerije. Avion se ukazao na nišanu, eto srećnog trenutka. Sad treba biti miran, staložen. Tren-dva moja ruka povlači obarač. Iz cevi je suknuo plamen. Istog trenutka avion se zateturao, iz njega je izbijao gust dim. Zatim je krenuo ka zemlji - pričao je kasnije junak Raka kada se rat završio.

Raka Ljutovac oborio je avion marke “rumpler” koji je pao u centru Kragujevca. Građani su sakupljali delove aviona za uspomenu.

- U početku čak ni francuski oficiri nisu verovali da je Raka srušio avion, zato im je dopremljeno ono što je ostalo od aeroplana, kako bi ispitali slučaj. Rastavili su motor i u radilici našli geler iz topa, više nije bilo sumnje, redov Raka je jednom granatom, dobro tempiranom, srušio “rumplera”.

Trstenik poštuje svoje ratne heroje Foto: Opština Trstenik

Bilo je to prvo rušenje aviona artiljerijskim oruđem u svetu!

Raka je kasnije, kao vojnik, stigao i do Solunskog fronta, gde je unapređen u narednika, a zbog zasluga u Velikom ratu odlikovan je Karađorđevom zvezdom sa mačevima, medaljom Albanske spomenice i medaljom Spomenice rata za oslobođenje i ujedinjenje 1914–1918. godine.

Ljutovac se povukao i živeo do 1961.godine u Trsteniku, gde je otvorio zanatsku radnju.