Slušaj vest

U našoj zemlji će na Savindan biti pretežno sunčano u južnom Banatu, centralnoj, istočnoj i južnoj Srbiji u prvom delu dana s kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, a kratkotrajan sneg moguć je ponegde i u nižim predelima.

Na severozapadu Vojvodine jutarnja magla. U toku dana prestanak padavina i postepeno razvedravanje sa zapada. Duvaće umeren do pojačan zapadni i severozapadni vetar, koji će krajem dana ponovo biti u skretanju na južni i jugoistočni. Najniža temperatura od nule do četiri stepena, a najviša od pet na istoku i jugoistoku do 13 na zapadu Srbije, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

- U sredu promenljivo oblačno sa prolaznom kišom uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar, koji će na planinama i u košavskom području dostizati udare olujne jačine. Od četvrtka do subote pretežno oblačno, mestimično s kišom, u planinskim predelima i sa snegom uz skretanje vetra na severozapadni pravac. Početkom februara zahlađenje,ali uz prestanak padavina i razvedravanje.

Upozorenje na košavu Foto: Zorana Jevtić

RHMZ je objavio sezonsku prognozu do jula koja se izrađuje za sedam meseci unapred i sadrži informacije o prognozi odstupanja srednje mesečne minimalne i maksimalne temperature vazduha kao i srednje mesečne količina padavina.

Feburar

Naredni mesec će u većem delu Srbije biti blaži i vlažniji, a u Vojvodini i Mačvi blaži i prosečno vlažan mesec. U prvoj polovini februara umereni, a kratkotrajno su mogući i jaki jutarnji mrazevi.

- Srednja minimalna temperatura vazduha biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost biti viša za 0.5 do 1.5 stepeni u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost februarske srednje minimalne temperature vazduha oko dva stepena. Srednja maksimalna temperatura vazduha u februaru biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima, koje će biti za 0.5 do 1.5 više u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom februara biće oko 7.4 - navodi se u prognozi i dodaje:

- U većem delu Srbije mesečna suma padavina tokom februara biće iznad višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku za pet mm do 15 mm višim u odnosu na višegodišnji prosek, a u Vojvodini i Mačvi zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku do 5 mm višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini februarska suma padavina iznosiće oko 47 mm.

U prvoj polovini februara mogući mrazevi Foto: Nebojša Mandić

Mart blaži i prosečno vlažan

RHMZ navodi da su u martu mogući umereni jutarnji mrazevi.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u martu biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za 0.5 do jedan stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost martovske srednje minimalne temperature vazduha oko 5.2 stepena. Srednja maksimalna temperatura vazduha u martu biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za.0.5 do jedan stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom marta biće oko 12.9 stepeni. Mesečna suma padavina tokom marta zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku do pet mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini martovska suma padavina iznosiće oko 34 mm.

April

U najavi stoji da će i april biti topliji i prosečno vlažan.

- U prvoj dekadi aprila moguća pojava slabog do umerenog mraza. Srednja minimalna temperatura vazduha u aprilu biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost biti viša za 0.5 do 1.0 stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost aprilske srednje minimalne temperature vazduha oko 9.6 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u aprilu biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima, koje će u celoj Srbiji biti za 0.5 do 1.0 stepen više u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom aprila biće oko 18.6 stepeni. Mesečna suma padavina tokom aprila zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima do 5 mm višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini aprilska suma padavina iznosiće oko 54 mm.

Vlažni april Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Maj

U sezonskoj prognozi stoji da će i maj biti prosečno topao i vlažan mesec s majskim kišama.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u maju biće u granicama višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša do 0.5 stepeni u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost majske srednje minimalne temperature vazduha oko 13.3 stepena - navodi se u prognozi i dodaje:

- Srednja maksimalna temperatura vazduha u maju zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim do 0.5 u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom maja biće oko 23.8 stepena. Mesečna suma padavina tokom maja zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku do pet mm višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini majska suma padavina iznosiće oko 57 mm.

Jun

RHMZ najavljuje da će i jun biti prosečno topao, nestabilan, ali i prosečno vlažan.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u junu biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost biti viša za 0.5 do 1.0 stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost junu srednje minimalne temperature vazduha oko 16.8 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u junu zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima, koje će u celoj Srbiji biti do 0.5 više u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom juna biće oko 27 stepeni - navodi se u prognozi i dodaje:

Letnje vreme u junu Foto: Marko Karović

- U većem delu Srbije mesečna suma padavina tokom juna zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima do 5 mm višim u odnosu na višegodišnji prosek, a u Timočkoj Krajini iznad višegodišnjeg proseka sa vrednostima za 5 mm do 10 mm višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini junska suma padavina iznosiće oko 54 mm.

Jul

Prema najavi i jul će biti prosečno topao i vlažan sa toplotnim talasom.

Toplotni talas u julu Foto: Marko Karović, Shutterstock