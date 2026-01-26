Slušaj vest

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 300 polaznika na Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica. Kako navode, rok za prijavu je do 25. februara 2026. godine.

Iz MUP takođe objašnjavaju ko može da se prijavi na konkorus, odnosno koji su uslovi.

- Kandidat mora biti državljani Republike Srbije, starosti od 19 do 30 godina sa završenom srednjom školom i najmanje godinu dana prebivališta u mestu za koje konkuriše. Takođe, kandidat mora ispunjavati zdravstvene, psiho-fizičke i motoričke uslove i ne sme imati bezbednosne smetnje - navode na sajtu Ministarstva i dodaju da za radno mesto vatrogasac-spasilac vozač prednost imaju kandidati sa položenom "C" kategorijom.

- Mogu da konkurišu i kandidati sa „B“ kategorijom, uz obavezu polaganja „C“ kategorije u roku od 18 meseci po završetku obuke - naglašavaju.