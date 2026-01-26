Slušaj vest

Poslednja isplata sredstva studentima za povraćaj 50 odsto plaćene školarine po osnovu prvi put upisanih predmeta za školsku 2024/2025. godinu biće izvršena u petak, 30. januara 2026. godine, čime se završava povraćaj školarine studentima za prošlu školsku godinu, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

U cilju što većeg obuhvata studenata i isplate sredstava svima koji ostvaruju pravo na povraćaj sredstava za školsku 2024/2025. godinu, Ministarstvo prosvete je još jednom produžilo rok visokoškolskim ustanovama za dostavu potrebnih podataka o plaćenim školarinama zbog uočenih grešaka u podacima o plaćenim školarinama koje visokoškolske ustanove dostavljaju kroz Jedinstveni informacioni sistem prosvete (JISP) i dodatno omogućilo pomeranja roka za isplatu sredstava.

Povraćaj sredstava u dve rate

Tokom procesa isplate povraćaja dela školarina studentima, a u cilju što efikasnijeg sprovođenja aktivnosti na pripremi podataka, Ministarstvo je održalo niz sastanka sa predstavnicima svih visokoškolskih ustanova u cilju razjašnjenja svih dilema i otklanjanja uočenih grešaka, dostavilo im je sva potrebna pisana uputstva za dopunu spiska samofinansirajućih studenata koji ostvaruju pravo na povraćaj, unos i ispravku podataka o plaćenim školarinama, ali i spisak visokoškolskih sa pregledom broja neispravnih unosa traženih podataka.

Povraćaj 50 odsto plaćene školarine po osnovu prvi put upisanih predmeta za školsku 2024/2025. godinu do sada je dobilo 52.499 samofinansirajućih studenata. U 2025. godini po ovom osnovu isplaćeno je više od 2,3 milijardi dinara.

Ova mera podrške studentima biće nastavljena i u školskoj 2025/2026. godini, za šta je u budžetu Ministarstva prosvete obezbeđeno je 4 milijardi dinara.

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, povraćaj sredstava će se vršiti u dve rate i to: u aprilu i septembru.

Ko ima prava na povrat dela školarine

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju predviđa da studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika, ako su državljani Republike Srbije, ostvaruju pravo na pokriće 50% svojih troškova po osnovu referentne školarine koju su platili u tekućoj školskoj godini, da pravo na pokriće troškova student ostvaruje po osnovu ukupnog iznosa plaćene školarine, za svaku godinu studija koju je student prvi put upisao, odnosno za sve predmete koje je student prvi put upisao, kao i da pravo na pokriće troškova student može ostvariti samo za jedan studijski program na istom stepenu studija. Pravo na ovaj povraćaj u tekućoj školskoj godini imaju i samofinansirajući studenti koji ispunjavaju navedene uslove, a kojima do trenutka isplate prestane status studenta diplomiranjem, ispisivanjem ili iz drugih razloga utvrđenih zakonom.

Ministarstvo prosvete podseća da se samofinansirajući studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika ne prijavljuju za ostvarivanje ovog prava, ali da je neophodno da se studenti koji nemaju Studentsku karticu, ili koji su u međuvremenu zatvorili račun koji je vezan za Studentsku karticu, prijave za istu putem portala Uprave za trezor, na adresi https://zsk.trezor.gov.rs/. Studentska kartica vezana je za jedinstveni obrazovni broj (JOB) studenata, te student ne mora da podnosi zahtev za novu studentsku karticu zbog prelaska na drugi studijski program, drugu ustanovu ili upisa narednog stepena studija, ali Studentska kartica, kao i svaka platna kartica, ima rok važenja, te Banka Poštanska štedionica, u kojoj su otvoreni računi vezani za Studentsku karticu, blagovremeno obaveštava studenta o zameni istekle kartice novom, navedeno je u saopštenju.