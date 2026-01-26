Društvo
Tramp izaziva globalni otpor – šta planiraju Kanada i Francuska? - U današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” od 16.00
Slušaj vest
Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom.
Glavno pitanje koje će biti postavljeno gostima tiče se potencijalnih postupaka Kanade i Francuske u odnosu na postupke i politiku Donalda Trampa.
Gosti su:
• Rajko Petrović - naučni saradnik Instituta za evropske studije
• Dragan Vujičić – novinar
• Aleksandar Pavković - urednik i novinar produkcije "Balkan info"
• Vladan Glišić - advokat i analitičar
Gledajte Jovanu Grgurević i uvek interesantne i aktuelne teme, svakog radnog dana od 16.00 na Kurir televiziji!