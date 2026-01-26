NAJNOVIJA PROGNOZA RHMZ, VEĆ DANAS ĆE PASTI SNEG: Stiže provala oblaka, evo gde će biti najgore! Do detalja otkriveno šta nas čeka do kraja nedelje
Kako navodi RHMZ, danas će biti umereno do potpuno oblačno, na severu Srbije uglavnom suvo, a u ostalim krajevima zemlje kišovito - sa snegom na planinama.
Više padavina se očekuje popodne, uveče i tokom noći na jugoistoku i istoku zemlјe, od 15 do 25 mm, lokalno do 40 mm kiše. Vetar će biti u postepenom slabljenju.
Najviša temperatura u većini mesta danas od 7 do 13 stepeni Celzijusovih, u Timočkoj Krajini oko 3 stepena.
Vremenska prognoza za utorak
U utorak, 27. januara, prema vremenskoj prognozi RHMZ, biće pretežno oblačno, u južnom Banatu, centralnoj, istočnoj i južnoj Srbiji u prvom delu dana s kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, a kratkotrajan sneg moguć je ponegde i u nižim predelima.
Na severozapadu Vojvodine se savetuje oprez, jer će biti jutarnje magle.
U toku dana očekuje se prestanak padavina i postepeno razvedravanje sa zapada. Duvaće umeren do pojačan zapadni i severozapadni vetar, koji će krajem dana ponovo biti u skretanju na južni i jugoistočni.
Najniža temperatura sutra od 0 do 4 stepeni, a najviša od 5 na istoku i jugoistoku do 13 stepeni na zapadu Srbije.
Vremenska prognoza za sredu
U sredu, 28. januara, biće promenlјivo oblačno sa prolaznom kišom uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar, koji će na planinama i u košavskom području dostizati udare olujne jačine.
Prognoza do kraja nedelje
Od četvrtka do subote (29. do 31. januara) biće pretežno oblačno, mestimično s kišom, u planinskim predelima i sa snegom uz skretanje vetra na severozapadni pravac.
Početkom februara zahlađenje, ali uz prestanak padavina i razvedravanje.