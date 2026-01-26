Slušaj vest

Kako navodi RHMZ, danas će biti umereno do potpuno oblačno, na severu Srbije uglavnom suvo, a u ostalim krajevima zemlje kišovito - sa snegom na planinama.

Više padavina se očekuje popodne, uveče i tokom noći na jugoistoku i istoku zemlјe, od 15 do 25 mm, lokalno do 40 mm kiše. Vetar će biti u postepenom slabljenju.

Najviša temperatura u većini mesta danas od 7 do 13 stepeni Celzijusovih, u Timočkoj Krajini oko 3 stepena.

Vremenska prognoza za utorak

U utorak, 27. januara, prema vremenskoj prognozi RHMZ, biće pretežno oblačno, u južnom Banatu, centralnoj, istočnoj i južnoj Srbiji u prvom delu dana s kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, a kratkotrajan sneg moguć je ponegde i u nižim predelima.

Na severozapadu Vojvodine se savetuje oprez, jer će biti jutarnje magle.

U toku dana očekuje se prestanak padavina i postepeno razvedravanje sa zapada. Duvaće umeren do pojačan zapadni i severozapadni vetar, koji će krajem dana ponovo biti u skretanju na južni i jugoistočni.

Najniža temperatura sutra od 0 do 4 stepeni, a najviša od 5 na istoku i jugoistoku do 13 stepeni na zapadu Srbije.

Vremenska prognoza za sredu

U sredu, 28. januara, biće promenlјivo oblačno sa prolaznom kišom uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar, koji će na planinama i u košavskom području dostizati udare olujne jačine.

Prognoza do kraja nedelje

Od četvrtka do subote (29. do 31. januara) biće pretežno oblačno, mestimično s kišom, u planinskim predelima i sa snegom uz skretanje vetra na severozapadni pravac.

Početkom februara zahlađenje, ali uz prestanak padavina i razvedravanje.

