Slušaj vest

Na popularnoj poslovnoj društvenoj mreži, jedan doktor je podelio krajnje nesvakidašnje iskustvo iz svoje prakse kakvo se retko vidi na ovoj vrsti platformi.

Naime, lekar je komentarisao ljubavne afere na radnom mestu nakon što je jedna pacijentkinja na proslavi Nove godine u okviru firme dobila polno prenosivu bolest.

Screenshot 2026-01-26 134244.jpg
Foto: Linkedin printscreen

- Švaleracija... Podstaknut da pišem o tome od strane pacijentkinje koja je dobila polno prenosivu bolest, na korporativnoj proslavi firme oko dočeka Nove godine, gde se zna ko sa kim, kada i gde, pogotovo u velikim firmama, i o tome ne sme da se priča, a sve lepo funkcioniše - piše ovaj lekar.

"Ovo nam je postala svakodnevnica"

On za afere na radnom mestu krivi novonastala okupljanja koja se praktikuju u poslovnim okruženjima poput tim bildinga i profesionalna usavršavanja van grada:

- Posledice se osete pre ili kasnije. I dalje je sve to tabu tema, a iz kontakta sa ljudima vidim da je duboko prožeta kroz naše društvo, da se opravdava i čak podstiče, kroz " team building-e" kako se to moderno kaze, kada se ode na planinu u hotel, na usavršavanja, edukacije, kongrese, dežurstva, itd... Možda je ovo tema "osinje gnezdo" a mozda je postala i svakodnevnica - navodi se dalje u objavi.

Ne propustiteInfoBizPOSLODAVCI U SRBIJI TRAŽE JEFTINA REŠENJA ZA TIM BILDING: Cena po osobi može biti samo 15 evra
profimedia0102890191.jpg
ŽenaDEVOJKA POKAZALA ŠTA JE OBUKLA ZA POSLOVNU ŽURKU I LJUDI SU ZGROŽENI: Bolje ne skidaj kaput na proslavi! Izazvala LAVINU reakcija
452415.jpg
ZanimljivostiTijana je bila provodadžija najbogatijim ljudima na svetu: Tražili su posebnu diplomu, a ovo je bio najčudniji zahtev
Tijana, bivša provodadžija za bogate u Londonu, govori o svom iskustvu
InfoBizRadnica dobila otkaz zbog pauze za kafu? Odlazak na 10 minuta je skupo koštao, napravila kobnu grešku, poslodavac sve opravdao u 3 reči
zena.jpg

Na ovu prevaru nasedne pola Srbije za vreme praznika! Sve dolazi na naplatu u martu i aprilu, na ove zamke prodavaca morate obratiti pažnju Izvor: Kurir televizija