Na popularnoj poslovnoj društvenoj mreži, jedan doktor je podelio krajnje nesvakidašnje iskustvo iz svoje prakse kakvo se retko vidi na ovoj vrsti platformi.

Naime, lekar je komentarisao ljubavne afere na radnom mestu nakon što je jedna pacijentkinja na proslavi Nove godine u okviru firme dobila polno prenosivu bolest.

Foto: Linkedin printscreen

- Švaleracija... Podstaknut da pišem o tome od strane pacijentkinje koja je dobila polno prenosivu bolest, na korporativnoj proslavi firme oko dočeka Nove godine, gde se zna ko sa kim, kada i gde, pogotovo u velikim firmama, i o tome ne sme da se priča, a sve lepo funkcioniše - piše ovaj lekar.

"Ovo nam je postala svakodnevnica"

On za afere na radnom mestu krivi novonastala okupljanja koja se praktikuju u poslovnim okruženjima poput tim bildinga i profesionalna usavršavanja van grada:

- Posledice se osete pre ili kasnije. I dalje je sve to tabu tema, a iz kontakta sa ljudima vidim da je duboko prožeta kroz naše društvo, da se opravdava i čak podstiče, kroz " team building-e" kako se to moderno kaze, kada se ode na planinu u hotel, na usavršavanja, edukacije, kongrese, dežurstva, itd... Možda je ovo tema "osinje gnezdo" a mozda je postala i svakodnevnica - navodi se dalje u objavi.