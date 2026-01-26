Misterija u srpskom selu: Noću nestane vagon i po vode, duplo više nego danju! Meštani očajni traže pomoć policije
Suvoborsko selo Pranjani decenijama je imalo problem sa vodosnabdevanjem koji je konačno prošle godine trajnpo rešen. Međutim, sada je nastala nova muka, jer prema rečima meštana, vagon i po vode nestane preko noći u selu i oni traže reakciju policije.
- To je bezobrazluk nekih pojedinaca koji, namerno rasipaju vodu i ugrožavaju ceo sistem - kažu za RINU meštani.
Dodaju da prema podacima iz softvera za praćenje potrošnje, tokom jedne noći potroši se i do 15.000 litara vode, dok je dnevna potrošnja u selu između 7.000 i 8.000 litara. Posebno je alarmantno što se ogromna količina vode troši u periodu kada većina sela spava - između jedan sat posle ponoći i pola tri ujutru.
- Neverovatno je, ali svake noći nestane oko 15.000 litara vode. Očigledno je da neko namerno prosipa vodu, ispušta je u potok i time ugrožava snabdevanje celog sela. To više nije nemar, to je ludilo koje prevazilazi svaku meru i zahteva reakciju - ili lekara ili policije - kaže jedan od ogorčenih meštana Pranjana.
Na vodovodni sistem u Pranjanima trenutno je priključeno oko 100 domaćinstava, škola, vrtić i druge ustanove, dok je ukupan broj korisnika, prema nezvaničnim podacima, oko 150. Uprkos tome, potrošnja u noćnim satima višestruko prevazilazi dnevnu, što dodatno potvrđuje sumnju da se voda namerno rasipa.
Podsetimo, problem vodosnabdevanja u Pranjanima rešen je u avgustu prošle godine, kada je lokalna samouprava pronašla arteški bunar sa velikim količinama kvalitetne pijaće vode. Tom prilikom, sistem je meštanima svečano predao predsednik opštine Dejan Kovačević.
Kurir.rs/ RINA