Suvoborsko selo Pranjani decenijama je imalo problem sa vodosnabdevanjem koji je konačno prošle godine trajnpo rešen. Međutim, sada je nastala nova muka, jer prema rečima meštana, vagon i po vode nestane preko noći u selu i oni traže reakciju policije.

- To je bezobrazluk nekih pojedinaca koji, namerno rasipaju vodu i ugrožavaju ceo sistem - kažu za RINU meštani.

Dodaju da prema podacima iz softvera za praćenje potrošnje, tokom jedne noći potroši se i do 15.000 litara vode, dok je dnevna potrošnja u selu između 7.000 i 8.000 litara. Posebno je alarmantno što se ogromna količina vode troši u periodu kada većina sela spava - između jedan sat posle ponoći i pola tri ujutru.

- Neverovatno je, ali svake noći nestane oko 15.000 litara vode. Očigledno je da neko namerno prosipa vodu, ispušta je u potok i time ugrožava snabdevanje celog sela. To više nije nemar, to je ludilo koje prevazilazi svaku meru i zahteva reakciju - ili lekara ili policije - kaže jedan od ogorčenih meštana Pranjana.

Na vodovodni sistem u Pranjanima trenutno je priključeno oko 100 domaćinstava, škola, vrtić i druge ustanove, dok je ukupan broj korisnika, prema nezvaničnim podacima, oko 150. Uprkos tome, potrošnja u noćnim satima višestruko prevazilazi dnevnu, što dodatno potvrđuje sumnju da se voda namerno rasipa.

Podsetimo, problem vodosnabdevanja u Pranjanima rešen je u avgustu prošle godine, kada je lokalna samouprava pronašla arteški bunar sa velikim količinama kvalitetne pijaće vode. Tom prilikom, sistem je meštanima svečano predao predsednik opštine Dejan Kovačević.

Kurir.rs/ RINA