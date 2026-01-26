Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obaveštava javnost da je, odmah po saznanju za težak životni položaj slepog lica M. S. iz sela Lipovica kod Lebana, preduzelo sve mere iz svoje nadležnosti radi obezbeđivanja adekvatne i trajne institucionalne zaštite.
Po prijemu informacije, Ministarstvo je bez odlaganja, u saradnji sa nadležnim ustanovama i sistemom socijalne zaštite, organizovalo smeštaj korisnika u Dom za zbrinjavanje lica sa oštećenjem vida "Zbrinjavanje" u Pančevu, jedinu ustanovu u Republici Srbiji namenjenu institucionalnom zbrinjavanju slepih i slabovidih osoba.
Zaštita najugroženijih građana ostaje jedan od ključnih prioriteta Ministarstva, koje će i ubuduće reagovati hitno i odgovorno u svim slučajevima kada su ugroženi bezbednost i dostojanstvo pojedinca.
Ministarstvo upućuje apel građanima, medijima i organizacijama civilnog društva da ovakve slučajeve blagovremeno prijavljuju nadležnim institucijama, kako bi reakcija sistema bila pravovremena i efikasna.
