Po prijemu informacije, Ministarstvo je bez odlaganja, u saradnji sa nadležnim ustanovama i sistemom socijalne zaštite, organizovalo smeštaj korisnika u Dom za zbrinjavanje lica sa oštećenjem vida "Zbrinjavanje" u Pančevu, jedinu ustanovu u Republici Srbiji namenjenu institucionalnom zbrinjavanju slepih i slabovidih osoba.

Zaštita najugroženijih građana ostaje jedan od ključnih prioriteta Ministarstva, koje će i ubuduće reagovati hitno i odgovorno u svim slučajevima kada su ugroženi bezbednost i dostojanstvo pojedinca.

Ministarstvo upućuje apel građanima, medijima i organizacijama civilnog društva da ovakve slučajeve blagovremeno prijavljuju nadležnim institucijama, kako bi reakcija sistema bila pravovremena i efikasna.

