Slušaj vest

Mnogi naši građani neradne dane za državni praznik Sretenje provode na odmoru u banjama i planinama u Srbiji, a u poslednje vreme su sve popularniji i gradovi u inostranstvu, gde mogu da otputuju i borave već za 100 evra!

Sretenje obeležavamo 15. i 16. februara, a s obzirom na to da prvi dan praznika pada u nedelju, zvanično su neradni dani ponedeljak i utorak 17. Dan pre, 14. februar, mnogi parovi slave kao Dan zaljubljenih, te im to bude jedan od povoda za putovanje ili izlet od bar četiri dana, koliko i obično obuhvataju dostupni aranžmani.

Milan Lainović, generalni sekretar Asocijacije turističke industrije Srbije (ATIS), kaže za Kurir da je ove godine veće interesovanje za turističke aranžmane za Sretenje.

- Ljudima su i dalje najinteresantniji gradovi u okruženju, Temišvar na prvom mestu, jer je blizu i nudi interesantan program. Tu su i gradovi na udaljenosti do 200, 300 kilometara, zatim standardno Beč, Budimpešta, Rim, Pariz, Valensija, Malaga, Alikante, a od dalekih destinacija traženi su Maldivi, Dubai, Sejšeli - navodi Lainović.

Milan Lainović
Milan Lainović kaže da je povećana potražnja za sretenjskim aranžmanima Foto: Kurir TV

Dodaje i da je ove godine manje interesovanje za zapadnu Evropu.

- Cene aranžmana su slične, a neke čak i niže od prošlogodišnjih, ali opet sve zavisi od destinacije i tipa prevoza. Aranžmani sa avionskim prevozom jesu skuplji, ali ljudi koji su ranije rezervisali karte prošli su jeftinije. Autobuski prevoz je dosta pristupačniji, pa je, recimo, najtraženiji Temišvar i među najjeftinijima - ističe Lainović i dodaje da je veliki broj putnika odlučio da iskoristi ovaj period i uplati letnje aranžmane s popustima i do 50 odsto.

Ponuda i cenovnik 

Trg Ujedinjenja u Temišvaru
Trg Ujedinjenja u Temišvaru na kom se nalazi srpska saborna crkva i sedište srpskog episkopa Foto: Pawparazzi / Alamy / Profimedia

Kurir je istraživao aktuelne ponude sretenjskih aranžmana koje se kreću već od 99 evra, koliko košta put u Temišvar autobusom na tri dana, odnosno dve noći s doručkom. Među jeftinijim destinacijama je i Sarajevo, gde četiri dana i dve noći u hotelu košta bezmalo 110 evra. Za 10 evra skuplje mogu se naći ponude za Trebinje autobusom - pet dana, odnosno dve noći, kao i Istanbul autobusom.

Autobuski prevoz

  • Temišvar, 3 dana, 2 noći s doručkom - 99
  • Sarajevo, 4 dana, 2 noći - 109
  • Istanbul, 5 dana, 2 noći,s doručkom - 109-139
  • Trebinje, 5 dana, 2 noći s doručkom - 119
  • Budimpešta, 4 dana, 2 noći - 125
  • Prag, 6 dana, 3 noći, s doručkom - 140
  • Ohrid, 5 dana, 2 noći s doručkom - 145
  • Ljubljana, 5 dana, 2 noći s doručkom - 149
  • Beč, 5 dana, 2 noći - 169
  • Iznosi su u evrima
Istanbul
Za Istanbul postoje aranžmani sa avio i autobuskim prevozom Foto: Ayhan Altun / Alamy / Profimedia

Cene avionskih aranžmana se kreću od 300 evra pa naviše. Među jeftinijim destinacijama je Malta, zatim Istanbul, koji iznosi 319 evra, i Valencija od 399 evra. Za Pariz za četiri dana, odnosno tri noći, treba iskeširati od 450, dok je Rim skuplji za 50 evra. Luksuznije destinacije su i skuplje, te pet noći u Dubaiju košta od 890 evra.

Avionski prevoz

  • Malta, 4 dana, 3 noći s doručkom - 300
  • Istanbul, 4 dana, 3 noći - 319
  • Valensija, 3 noći - 399
  • Pariz, 4 dana 3 noći - 450
  • Rim, 3 noći - 500
  • Madrid, 4 noći - 580
  • Andaluzija, 4 noći - 589
  • Dubai, 5 noći - 890
  • Iznosi su u evrima

Građani koji pak neradne dane žele da provedu u našoj zemlji noćenje u banjama mogu platiti već od 22 evra, npr. u Prolom Banji, dok u Vrnjačkoj iznosi od 35. Planine su skuplje i noćenja koštaju od 45 do 50 evra, koliko treba iskeširati za popularni Zlatibor ili Kopaonik.

Zlatibor
Zlatibor je jedna od najpopularnijih planina Foto: Adam Radosavljevic/Shutterstock

Cena noćenja u banjama i na planinama

  • Soko banja - 22
  • Vrnjačka Banja - 35
  • Stara planina - 40
  • Zlatibor - 45
  • Kopaonik - od 50
  • Iznosi su u evrima
