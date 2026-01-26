Društvo
U UTORAK, 27. JANUARA, KURIR VAM POKLANJA IKONU SVETOG SAVE U ZLATOTISKU SA MOLITVOM
Uz dnevno izdanje novina Kurir, čitaoce očekuje poseban dar – ikona Svetog Save, prvog srpskog arhiepiskopa, prosvetitelja i zaštitnika srpskog naroda. Njegov lik vekovima simbolizuje veru, mudrost, obrazovanje i jedinstvo.
Ikona Svetog Save predstavlja snažan podsetnik na temelje srpske duhovnosti i tradicije. Kao zaštitnik porodice, dece i učenika, Sveti Sava zauzima posebno mesto u svakom domu, donoseći blagoslov, mir i snagu.
Sačuvajte tradiciju i negujte prave vrednosti – ikona Svetog Save stiže uz Kurir, kao dar koji ima trajnu duhovnu vrednost.
