Sa dolaskom hladnijih dana i zime, čvarci se tradicionalno vraćaju na trpeze širom Srbije. Mnogi ih smatraju neizostavnim zimskim specijalitetom, ali upravo u periodu povećane potražnje, potrošači upozoravaju na moguću obmanu na pijacama odnosno prodaju starih, pa čak i buđavih čvaraka pomešanih sa svežima.

Na društvenoj mreži X pojavila se objava jedne korisnice koja je tvrdila da je prevarena prilikom kupovine na pijaci u Staroj Pazovi. Kako navodi, platila je čak 1.500 dinara po kilogramu, očekujući kvalitetan proizvod, ali je kod kuće shvatila da su čvarci pomešani deo svežih, a deo izrazito starih.

- Nakon godinu dana danas teška srca kupim malo čvaraka na pijaci u Staroj Pazovi, 1.500 dinara kg. I podvale nam izmešane nove i jako stare čvarke. I mi očekujemo da nam bude bolje - navodi se u objavi koja je pokrenula lavinu komentara.

- Na pijaci na Banjici isto tako, kao dugo tu rade prodaju, i povoljna im cena čvaraka i pomešaju polovinu novih i starih. Jednom sam se ispovraćala - pisalo je u prvom komentaru, dok u drugom stoji:

Potrošači uočili prevaru sa kupovinom čvaraka Foto: Kurir/D. Š.

- Meni juče tek kad sam progutala jedan čvarak shvatila koliko je star i buđav, odmah morala sodu bikarbonu.

Neki od njih su se dotakli i cena.

- Užas ovo kao na pijacu sveži vrući, a ispod stari ko zna otkad. Kako ih bre nije sramota - napisao je jedan potrošač:

- Zbog takvih stvari retko śta kupujem na pijaci. Kad proĉitam da se neko źali na cene u trgovinama, a onda neko drugi kaźe - e, pa śto ne kupujeś na pijaci, kod seljaka, pa to je domaće, pa naše...ovo, ono... Trnovit je put do korektnog prodavca.

Takođe, mnogi tvrde da je slična situacija i u trgovinama.

- Ovde bogami ni u prodavnicama nisu bolji da zube izlomiš, loše čvarke uvale i u prodavnici.

- U prodavnici 200 grama 450 dinara, neko sam videla na pijacu da su sveži, ali samo odozgo.

Prema njihovim navodima ista šema prevare je i sa jagodama.

- Tako isto kada se kupuju jagode. Platiš 1kg, kod kuće izmeriš 890 grama, od toga 250 grama trulo, sluzavo i zgnječeno. U kom trenutku ti to ubaci u kesu, nemam pojma, a sa četvoro očiju ih pratim šta rade i kako mere. Jednom sam se vratio i gađao ih u glavu time što su mi uvalili - napisao je jedan korisnik.

Ovakva praksa ne predstavlja samo obmanu potrošača, već može imati i ozbiljne zdravstvene posledice, s obzirom na to da konzumacija užeglih ili buđavih proizvoda može izazvati trovanje hranom.