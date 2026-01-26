Slušaj vest

Vaterpolo reprezentaciju Srbije ugostio je danas, nakon predsednika Srbije Aleksandra Vučića i patrijarh Porfirije.

Patrijarh je dobio poklone u vidu vaterpolo lopte i potpisane majice šampiona.

- Sa najvećom radošću sam danas u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu bio domaćin našim zlatnim momcima, prvacima Evrope u vaterpolu - poručio je poglavar Srpske pravoslavne crkve.

- Pravio sam se pametan kao da znam nešto, iznenadio sam se kako su odigrali ovo takmičenje. Pričao sam sa selektorom, znao sam za sve probleme, viruse, bolesne igrače, i da budem iskren, nisam očekivao zlatnu medalju. Toliko sam srećniji ponosniji na njihov trud i rad. Ja mislim da se onakva odbrana, kao u drugom poluvremenu, ne viđa. Čestitam trenerima, štabu, našim momcima, svima. I ono na šta sam ponosan, sem dvojice momaka, koji igraju u Herceg Novom i Kotoru, Lazić i Vico, i Mandić i Drašović koji igraju u Ferencvarošu i Marseju, svi ostali igrači su iz Kragujevca iz Beograda - rekao je on.

Kaže da ne pamti onakvo radovanje kao sinoć, i da je sinoć sve u Beogradu pucalo, kao da je Nova godina.