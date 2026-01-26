Patrijarh Porfirije ugostio vaterpolo reprezentaciju Srbije: Dobio poklone od kapitena (FOTO)
Vaterpolo reprezentaciju Srbije ugostio je danas, nakon predsednika Srbije Aleksandra Vučića i patrijarh Porfirije.
Patrijarh je dobio poklone u vidu vaterpolo lopte i potpisane majice šampiona.
- Sa najvećom radošću sam danas u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu bio domaćin našim zlatnim momcima, prvacima Evrope u vaterpolu - poručio je poglavar Srpske pravoslavne crkve.
- Pravio sam se pametan kao da znam nešto, iznenadio sam se kako su odigrali ovo takmičenje. Pričao sam sa selektorom, znao sam za sve probleme, viruse, bolesne igrače, i da budem iskren, nisam očekivao zlatnu medalju. Toliko sam srećniji ponosniji na njihov trud i rad. Ja mislim da se onakva odbrana, kao u drugom poluvremenu, ne viđa. Čestitam trenerima, štabu, našim momcima, svima. I ono na šta sam ponosan, sem dvojice momaka, koji igraju u Herceg Novom i Kotoru, Lazić i Vico, i Mandić i Drašović koji igraju u Ferencvarošu i Marseju, svi ostali igrači su iz Kragujevca iz Beograda - rekao je on.
Kaže da ne pamti onakvo radovanje kao sinoć, i da je sinoć sve u Beogradu pucalo, kao da je Nova godina.
- Želim vam još mnogo uspeha. Svetsko prvenstvo je sledeće godine, u Budimpešti, taman da ih preteknemo, da budemo najbolji svih vremena, a ne Mađari. Onda ono što je uvek apsolutno najvažnije, cela Srbija veruje u vas, a to je da dođete do četvrtog uzastopnog olimpijskog zlata, to će biti domaći za sve. Hvala vam za radost, trud, požrtvovanost i borbenost. Hvala vam za ljubav prema sportu i ljubav prema Srbiji koju ste pokazivali na svakom mestu - kazao je predsednik.