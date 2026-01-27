Slušaj vest

Na poligonima Vojske Srbije u Prokuplju i okolini u toku je realizacija intenzivne obuke posada višenamenskih borbenih oklopnih vozila 4h4 M-16 „miloš“ za upotrebu ovog vozila u mirovnim operacijama.

Reč je o savremenom borbenom vozilu domaće proizvodnje koje, osim dela jedinica kopnene komponente Vojske Srbije, koristi i naša pešadijska četa prilikom realizacije zadataka u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Libanu.

U skladu sa programom obuke, starešine i vojnici koji se pripremaju za dužnosti komandira, nišandžija i vozača borbenog vozila „miloš“, sada prolaze teoretske i praktične sadržaje u kabinetima i na poligonima, koji se odnose na rukovanje naoružanjem, optoelektronskim, termovizijskim i radarskim sistemima za osmatranje i nišanjenje, ovladavanje tehnikama vožnje na različitim konfiguracijama terena, kao i na održavanje i otklanjanje mogućih kvarova.

obuka_na_savremenim_borbenim_oklopnim_vozilima_mil_1769441132.jpg
Foto: Ministarstvo odbrane

U daljem toku obuke, posade će na specijalizovanim poligonima uvežbavati terensku vožnju uz savlađivanje prepreka i realizovati bojeva gađanja iz integrisanog sistema naoružanja vozila, nakon čega ih očekuje kolektivna obuka u okviru pešadijske čete i vežba evaluacije na kojoj će se proveriti njihova spremnost za angažovanje u operacijama u međunarodnom okruženju.

Borbeno oklopno vozilo 4h4 M-16 „miloš”, odlikuje visok stepen pokretljivosti u različitim uslovima i modularna balistička zaštita posade, što, uz ugrađeno naoružanje, savremene podsisteme i raznovrsna konstruktorska rešenja, omogućava da ima perspektivu upotrebe u jedinicama Vojske Srbije različite namene.

